    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.55eur97.74

    Максимальное сближение Луны с Землей попало на видео в Петербурге

    1561
    1 комментарий

    В небе над Петербургом прошлой ночью взошла очень большая луна — это так называемое суперлуние. Оно возникает, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. В этот момент расстояние между небесными телами составляет менее 362 тысяч километров, уточняет пресс-служба Лахта Центра.

    В 2023 году мы увидим суперлуние четыре раза. Первое, которое произошло накануне, известно как грозовое, потому что в этот период обычно идут грозы. Так и произошло в Петербурге — луна так и не появилась из-за туч до конца, однако Екатерина Стрельникова из сообщества «Астро Фото Болото» смогла заснять суперлуние над зданием Лахта Центра.

    t.me / lakhtacenter

    В следующий раз огромную луну можно будет посмотреть 1 и 31 августа. Последняя в этом году попытка увидеть необычное явление намечена на 28 сентября. В эти дни луна будет находиться достаточно низко над южным горизонтом, поэтому она будет выглядеть еще более внушительной. Для наблюдения необходимы будут ясное небо и свободный обзор южной части небосвода.

    Ранее над Петербургом взошла Охотничья Луна. Так называют октябрьское полнолуние.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СуперлуниеЛахта Центр
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    triton197704 Июл 2023 в 23:27
    Главное что б без известных "космо-сценариев" как в известном кино Ларса фон Триера))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close