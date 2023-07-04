Максимальное сближение Луны с Землей попало на видео в Петербурге

В небе над Петербургом прошлой ночью взошла очень большая луна — это так называемое суперлуние. Оно возникает, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. В этот момент расстояние между небесными телами составляет менее 362 тысяч километров, уточняет пресс-служба Лахта Центра.
В 2023 году мы увидим суперлуние четыре раза. Первое, которое произошло накануне, известно как грозовое, потому что в этот период обычно идут грозы. Так и произошло в Петербурге — луна так и не появилась из-за туч до конца, однако Екатерина Стрельникова из сообщества «Астро Фото Болото» смогла заснять суперлуние над зданием Лахта Центра.
В следующий раз огромную луну можно будет посмотреть 1 и 31 августа. Последняя в этом году попытка увидеть необычное явление намечена на 28 сентября. В эти дни луна будет находиться достаточно низко над южным горизонтом, поэтому она будет выглядеть еще более внушительной. Для наблюдения необходимы будут ясное небо и свободный обзор южной части небосвода.
Ранее над Петербургом взошла Охотничья Луна. Так называют октябрьское полнолуние.