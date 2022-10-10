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    Петербург встретил полнолуние. Посмотрите, как над Лахта Центром проходит Охотничья Луна

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    Прошлой ночью над Петербургом взошла Охотничья Луна — так называют полнолуние в октябре. Считается, что с этого момента начинается сезон охоты — и для людей, и для зверей.

    Видеозапись путешествия светила 10 октября публикует пресс-служба Лахта Центра.

    Катя Стрельникова из сообщества «Астро Фото Болото», специально для «Лахта Центра»

    Охотничья Луна следует за Урожайной, или Кукурузной. Октябрьскую полную луну еще называют Кровавой, что связано не с цветом, а с началом охоты. Впрочем, светило все же бывает окрашено по-разному: например, чем оно выше, тем белее оттенок, отмечает Катя Стрельникова из сообщества «Астро Фото Болото». «Когда земные светила находятся у горизонта, их свет проходит сквозь толщу атмосферы. Чем менее прозрачный, влажный воздух, тем меньше световых лучей просочится», — добавляет она.

    Мы видим длинные красные волны, поэтому можем любоваться «огненными закатами и мандариновыми лунами».

    «Традиция называть полнолуния существует у разных народов, но лучше всего прижились названия у индейцев. Летняя Клубничная луна ассоциируется не с цветом, а с урожаем клубники», — отмечается в сообщении пресс-службы Лахта Центра.

    Ранее «Фонтанка» показывала северное сияние над Финским заливом.

    © Фонтанка.Ру

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