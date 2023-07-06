Космическая пыль послала нам привет. Над Петербургом висели серебряные нити

Редкие серебристые облака наблюдали ночью 6 июля в Петербурге и других городах европейской части России. Астрофотографы делятся своими кадрами в соцсетях.
Серебристые облака можно увидеть в июне и июле и только в сумерках, когда их подсвечивают лучи заходящего солнца. Петербуржцы видели их совсем недавно, 4 июля. Они образуются очень высоко, примерно в 80 километрах над Землёй. Это самые высокие облака в атмосфере. Состоят они из кристалликов льда, нарастающих вокруг частиц космической пыли.
Ещё один объект для ночных съёмок неба - Луна. Она начинает убывать после суперлуния. Напомним, "Фонтанка" публиковала видео максимального сближения Луны с Землёй.