    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    751мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.33eur97.26

    Лёд над городом. В Петербурге можно наблюдать серебристые облака

    700
    1 комментарий

    Читатели «Фонтанки» поделились кадрами редкого атмосферного явления. Сегодня в небе над Петербургом можно было наблюдать серебристые облака. Кадры сняты на севере города, в районе проспекта Просвещения.

    Серебристые облака образуются на высоте около 80 километров. Это самые высокие облака в атмосфере Земли. Любопытно, что состоят они из мельчайших кристалликов льда, которые образуются вокруг частиц космической пыли.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    читатель «Фонтанки»

    Увидеть серебристые облака на широте Петербурга можно в июне-июле и только в сумерках, когда их подсвечивают лучи заходящего солнца.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Серебристые облака
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    triton197704 Июл 2023 в 01:18
    Красота))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close