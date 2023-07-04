Лёд над городом. В Петербурге можно наблюдать серебристые облака

Читатели «Фонтанки» поделились кадрами редкого атмосферного явления. Сегодня в небе над Петербургом можно было наблюдать серебристые облака. Кадры сняты на севере города, в районе проспекта Просвещения.



Серебристые облака образуются на высоте около 80 километров. Это самые высокие облака в атмосфере Земли. Любопытно, что состоят они из мельчайших кристалликов льда, которые образуются вокруг частиц космической пыли.

