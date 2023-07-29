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    Фото ночи: серебристые облака над Невой

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    Фото: стоп-кадр супервидовой камеры
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    В ночь на субботу, 29 июля, в небе над Санкт-Петербургом заметили редкое природное явление — серебристые облака. Их запечатлели супервидовые камеры «Фонтанки» — на стоп-кадре видно, как они расположились над самым центром Петербурга.

    Любители природных явлений из сообщества «Астрофотоболото» опубликовали таймлапс с серебристыми облаками, снятый ночью в южном районе города.

    Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»

    «В самое темное время облака провисели низко над горизонтом тонкой полоской, а вот к утру события на небе развивались стремительно, за пару часов облака успели занять собой все небо, и растаяли без следа еще до рассвета», — сказано в посте.

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    По словам основательницы проекта Кати Стрельниковой, самые зрелищные наблюдения серебристых облаков были около трех часов ночи.

    Фото: стоп-кадр супервидовой камеры

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