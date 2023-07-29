Фото ночи: серебристые облака над Невой

В ночь на субботу, 29 июля, в небе над Санкт-Петербургом заметили редкое природное явление — серебристые облака. Их запечатлели супервидовые камеры «Фонтанки» — на стоп-кадре видно, как они расположились над самым центром Петербурга.
Любители природных явлений из сообщества «Астрофотоболото» опубликовали таймлапс с серебристыми облаками, снятый ночью в южном районе города.
Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»
«В самое темное время облака провисели низко над горизонтом тонкой полоской, а вот к утру события на небе развивались стремительно, за пару часов облака успели занять собой все небо, и растаяли без следа еще до рассвета», — сказано в посте.
По словам основательницы проекта Кати Стрельниковой, самые зрелищные наблюдения серебристых облаков были около трех часов ночи.