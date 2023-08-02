Смертельное ДТП с «ГАЗелями» на КАД стало уголовным делом

После столкновения двух грузовых «ГАЗелей» на кольцевой автодороге Петербурга, которое произошло накануне, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Погибла в аварии молодая пассажирка.



Как установили полицейские, в 12:08 1 августа на 24-м километре внутреннего кольца КАД 20-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в «ГАЗель Луидор», припаркованную у обочины из-за поломки, а затем наехал на 41-летнего водителя фургона, стоявшего рядом со своим автомобилем. Подробности 2 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.