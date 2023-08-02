На КАД одна «Газель» въехала в другую, стоявшую из-за поломки, и сбила мужчину. Он жив, но погибла девушка

В ДТП с двумя «Газелями» на КАД погибла девушка и пострадал мужчина, находившийся в тот момент на дороге. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 августа.
ДТП произошло около полудня 1 августа на 24-м километре внутреннего кольца, после развязки с проспектом Энгельса. Сначала там из-за поломки остановился фургон «Газель Луидор»,
Пешеход (то есть водитель «Луидора») выжил, его доставили в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести. На месте скончалась пассажирка второй «Газели» —
Про водителей известно, что молодой в этом году только один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а тот, что постарше, — два раза.