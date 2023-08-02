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    На КАД одна «Газель» въехала в другую, стоявшую из-за поломки, и сбила мужчину. Он жив, но погибла девушка

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    В ДТП с двумя «Газелями» на КАД погибла девушка и пострадал мужчина, находившийся в тот момент на дороге. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 августа.

    Мегаполис | ДТП и ЧП

    ДТП произошло около полудня 1 августа на 24-м километре внутреннего кольца, после развязки с проспектом Энгельса. Сначала там из-за поломки остановился фургон «Газель Луидор», 39-летний водитель вышел из машины. И в них въехала «Газель» с открытым кузовом, принадлежащая частной компании, под управлением 20-летнего мужчины. Машина врезалась в стоящий автомобиль, сбила пешехода и ударилась о силовое ограждение.

    Пешеход (то есть водитель «Луидора») выжил, его доставили в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести. На месте скончалась пассажирка второй «Газели» — 20-летняя петербурженка. Именно на её сторону салона пришёлся основной удар. По данным 47news, тело девушки спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента. Видео с места аварии публикует телеграм-канал «Мегаполис».

    Про водителей известно, что молодой в этом году только один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а тот, что постарше, — два раза.

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