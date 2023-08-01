Россия вывозит часть дипломатов из Судана, но возвращается в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо

Россия вывезла из Судана часть своих дипломатов, а вместе с ними и просто граждан РФ, которые попросили о содействии в возвращении домой. Об этом сообщает 1 августа ТАСС со ссылкой на
Напомним, в Судане беспорядки, там стреляют и риски безопасности оцениваются как высокие. Ранее посольство РФ перевели из Хартума в Порт-Судан. Дипмиссия работает штатно, но часть сотрудников решено вернуть на родину.
В то же время глава правительства РФ Михаил Мишустин санкционировал возвращение дипкорпуса России в два других африканских государства — в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо.
Именно об этих планах на саммите Россия — Африка в Петербурге говорил президент РФ Владимир Путин. Он тогда подчеркнул, что это станет реальным практическим шагом в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма.
Из Экваториальной Гвинеи Россия ушла в 1992 году. Деятельность посольства была прекращена «по финансово-экономическим соображениям», напоминает ТАСС.
Из Буркина-Фасо российские дипломаты тоже уехали в