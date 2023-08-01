    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    755мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur100.7

    Россия вывозит часть дипломатов из Судана, но возвращается в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо

    1198
    9 комментариев

    Россия вывезла из Судана часть своих дипломатов, а вместе с ними и просто граждан РФ, которые попросили о содействии в возвращении домой. Об этом сообщает 1 августа ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

    Напомним, в Судане беспорядки, там стреляют и риски безопасности оцениваются как высокие. Ранее посольство РФ перевели из Хартума в Порт-Судан. Дипмиссия работает штатно, но часть сотрудников решено вернуть на родину.

    В то же время глава правительства РФ Михаил Мишустин санкционировал возвращение дипкорпуса России в два других африканских государства — в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо.

    Именно об этих планах на саммите Россия — Африка в Петербурге говорил президент РФ Владимир Путин. Он тогда подчеркнул, что это станет реальным практическим шагом в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма.

    Из Экваториальной Гвинеи Россия ушла в 1992 году. Деятельность посольства была прекращена «по финансово-экономическим соображениям», напоминает ТАСС.

    Из Буркина-Фасо российские дипломаты тоже уехали в 1992-м. А буркинийское посольство в Москве было закрыто в 1996-м и вновь открыто в 2013 году.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МИД РФЭкваториальная ГвинеяБуркина-Фасо
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close