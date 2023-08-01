Россия вывозит часть дипломатов из Судана, но возвращается в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо

Россия вывезла из Судана часть своих дипломатов, а вместе с ними и просто граждан РФ, которые попросили о содействии в возвращении домой. Об этом сообщает 1 августа ТАСС со ссылкой на МИД РФ .



Напомним, в Судане беспорядки, там стреляют и риски безопасности оцениваются как высокие. Ранее посольство РФ перевели из Хартума в Порт-Судан. Дипмиссия работает штатно, но часть сотрудников решено вернуть на родину.



В то же время глава правительства РФ Михаил Мишустин санкционировал возвращение дипкорпуса России в два других африканских государства — в Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо.

