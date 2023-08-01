Ремонт и ограничения на М-10 в Ульяновке продлевают второй раз, теперь — до середины августа

Работы на путепроводе через железную дорогу на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти продлеваются на две недели вместе с сопутствующими ограничениями движения. Изначально их планировали завершить 12 июля, затем продлили до 1 августа, теперь сроки снова сдвинули.
До 15 августа на путепроводе через железную дорогу Ульяновка — Форносово, расположенном на 659-м километре трассы М-10, в Ульяновке, будет перекрыта одна полоса в сторону Москвы и ограничена скорость до 50 км/ч. Во время демонтажа деформационного шва выяснилось, что там требуется разобрать слабый бетон балок пролетного строения и шкафной стенки и затем выполнить армирование и бетонирование этих конструктивных элементов.
Всего на этом участке трассы четыре полосы — по две в каждом направлении. В сторону Петербурга движение осуществляется в штатном режиме.