Ограничения на путепроводе М-10 в Ульяновке продлены до августа из-за непредвиденных работ

Дорожные работы на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области пришлось продлить на несколько недель вместе с сопутствующими ограничениями. Оказалось, что на путепроводе нужно укреплять балки.
Речь идет о путепроводе через железную дорогу Ульяновка — Форносово на 659-м километре автодороги М-10, в Ульяновке. С 27 июля там меняют деформационный шов, из-за чего перекрыта одна полоса в сторону Москвы, а скорость движения ограничена до 50 км/ч. Первоначально работы планировали закончить 12 июля, но теперь их продлили до 1 августа, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Причиной продления стала необходимость дополнительных работ. Выяснилось, что нужно разобрать слабый бетон балок пролетного строения и шкафной стенки, а затем армировать и бетонировать эти конструктивные элементы. Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».
Движение в сторону Петербурга на участке осуществляется в штатном режиме по двум полосам.