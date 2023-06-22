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    Московское шоссе в Ульяновке сузят до середины июля

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. На две недели сузят путепровод в Ульяновке в сторону Москвы.

    С 27 июня по 12 июля на путепроводе через железную дорогу Ульяновка — Форносово на 659-м километре автодороги М-10 «Россия» будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы, сообщает 22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Петербурга движение будет осуществляться как обычно, по двум полосам.

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    На путепроводе предстоит заменить деформационный шов. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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