Московское шоссе в Ульяновке сузят до середины июля

Дорожные работы ограничат движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. На две недели сузят путепровод в Ульяновке в сторону Москвы.



С 27 июня по 12 июля на путепроводе через железную дорогу Ульяновка — Форносово на 659-м километре автодороги М-10 «Россия» будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы, сообщает 22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Петербурга движение будет осуществляться как обычно, по двум полосам.