Безумцы на дорогах. Мотоциклисты съехали по лестнице на спуске в метро

Пилоты лёгких транспортных средств 1 августа в Петербурге демонстрируют безрассудное поведение. Подобное поведение часто приводит к трагедиям.
«Два индивидуума устроили мототрек прямо в метро», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Мотоциклисты разъезжали прямо по ступеням лестниц, ведущих в подземный переход станции «Московская».
Эти лестницы привлекают бесшабашных водителей. В феврале 2018 года там съехал по ступеням автомобиль. Подняться наверх сам он, конечно, не смог. Выход на улицу Типанова на некоторое время закрывали. Пока
Ещё одного неосторожного мужчину видели на севере Петербурга. Он, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», мчал на моноколесе посреди дороги на скорости 60 км/ч, причём без шлема.
В воскресенье в Петербурге в ДТП с двухколёсными транспортными средствами пострадали как минимум четыре ребёнка. Сегодня на улице Жуковского тяжёлые травмы получила женщина на электросамокате.