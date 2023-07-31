В Приамурье поймали осуждённого, выскользнувшего из СИЗО. За дерзкий побег готовят срок и счёт

Поднятая по тревоге полиция не дала нагуляться форточнику, который раскрыл свои способности и окно следственного изолятора в Амурской области. Платить за несколько часов на свободе предстоит не только прибавкой к сроку, но и рублём.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 31 июля, на розыск беглеца ориентировали весь состав региональной полиции. От такого внимания 22-летний осуждённый укрыться не смог.
Его поймали через несколько часов в Благовещенске.
В изолятор он возвращается с новым уголовным делом. На этот раз о побеге. Санкции первой части статьи 313 УК предусматривают принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырёх лет.
«Кроме того, сумма расходов, потраченная на его поиски, будет взыскана с осужденного через суд», — добавили в УФСИН.
В СИЗО-1, откуда удрал заключённый, тем временем разбираются, кто и почему допустил побег. Материалы служебной проверки будут направлены в следственные органы.
Молодой мужчина отбывал срок за кражу, отсидел более полугода. Накануне днём ему доверили уборку в комнате для свиданий. В какой-то момент следила за сидельцем только камера. На записи видно, как он ужом скользнул в открытое окно для передач.