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    В Приамурье поймали осуждённого, выскользнувшего из СИЗО. За дерзкий побег готовят срок и счёт

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    Поднятая по тревоге полиция не дала нагуляться форточнику, который раскрыл свои способности и окно следственного изолятора в Амурской области. Платить за несколько часов на свободе предстоит не только прибавкой к сроку, но и рублём.

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 31 июля, на розыск беглеца ориентировали весь состав региональной полиции. От такого внимания 22-летний осуждённый укрыться не смог.

    Его поймали через несколько часов в Благовещенске.

    В изолятор он возвращается с новым уголовным делом. На этот раз о побеге. Санкции первой части статьи 313 УК предусматривают принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

    «Кроме того, сумма расходов, потраченная на его поиски, будет взыскана с осужденного через суд», — добавили в УФСИН.

    В СИЗО-1, откуда удрал заключённый, тем временем разбираются, кто и почему допустил побег. Материалы служебной проверки будут направлены в следственные органы.

    Молодой мужчина отбывал срок за кражу, отсидел более полугода. Накануне днём ему доверили уборку в комнате для свиданий. В какой-то момент следила за сидельцем только камера. На записи видно, как он ужом скользнул в открытое окно для передач.

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