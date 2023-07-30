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    В Благовещенске осужденный сбежал через окно приема передач

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    В Благовещенске из СИЗО сбежал осужденный. Он «просочился» через окошко для передач. 30 июля в соцсетях появились кадры побега. На них молодой человек протирает стол, после чего замечает окно и, понимая, что оно открыто, не долго думая, выходит вперед ногами.

    В пресс-службе УФСИН России по Амурской области не стали отрицать факт побега. По словам представителя учреждения, 22-летнего осужденного за кражу вывели в комнату свиданий для выполнения работ.

    «Воспользовавшись отсутствием надзирающего сотрудника, осужденный совершил побег через окно приема передач. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав УФСИН, выставлены разыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденного», — добавили в пресс-службе.

    Согласно информации в ориентировке, молодой человек был осужден в декабре 2022 года и должен был выйти в апреле 2025. Теперь, если его поймают, сидеть придется дольше и, возможно, в более суровых условиях.

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