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    В страшно смятой машине на Московском шоссе погиб иностранец

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    Виновником смертельной аварии на Московском шоссе в Ушаках считается водитель фургона, не выдержавший дистанцию. Подробности стали известны «Фонтанке» 31 июля.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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    ДТП, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», произошло вчера в 18:30 на 636-м километре автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. По предварительной информации «Фонтанки», 35-летний петербуржец за рулём «ГАЗ NEXT Луидор» ехал в сторону Москвы и в крайней левой врезался в Renault Kangoo, остановившийся для поворота налево (он в этом месте разрешён). «Кангу» вытолкнуло на встречную полосу, где он ударил едущий в левой полосе грузовой Volvo «Дикси».

    «Фонтанка» показывала, какие сильные повреждения получил «Рено». За рулём находился 30-летний гражданин Таджикистана, состоящий на миграционном учёте. Он скончался на месте происшествия. «Фонтанка» рассказывала, что спасателям пришлось вырезать тело из салона.

    Про предполагаемого виновника ДТП известно, что в этом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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