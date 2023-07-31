Страшное ДТП на Московском шоссе: минивэн смят, как бумага, погибшего пришлось вырезать

Смертельное ДТП произошло вечером
Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, столкнулись три попутных автомобиля: легковой и два грузовых. Погиб водитель легковой машины. Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали погибшего и передали полиции.
Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» утверждают, что легковая машина — «Рено». Подписчик группы Александр рассказывает детали, но они не вполне совпадают с официальной информацией спасателей. «Там все как обычно: стоял на разворот с повернутыми колесами. Удар в попу, и он на встречке, где идет поток в город. Вроде пять легковых и три фуры. Мужик на грузовичке, который ударил в попу, клянется, что тот его подрезал», — пишет Александр. Точные обстоятельства ДТП выясняются.