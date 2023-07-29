В России запретили вывоз риса до конца 2023 года

До конца 2023 года в России будет действовать запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом 29 июля сообщается на сайте правительства РФ. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, оно будет опубликовано, уточняется на сайте.



В запрете есть несколько исключений: он не будет распространяться на поставки риса и рисовой крупы в страны — члены ЕЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

Еще одно исключение — отправка гуманитарной помощи и поставки в рамках международных транзитных перевозок.

Как объясняется на сайте кабмина, решение было принято, чтобы поддержать стабильность на российском рынке.