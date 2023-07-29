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    В России запретили вывоз риса до конца 2023 года

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    7 комментариев

    До конца 2023 года в России будет действовать запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом 29 июля сообщается на сайте правительства РФ. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, оно будет опубликовано, уточняется на сайте.

    В запрете есть несколько исключений: он не будет распространяться на поставки риса и рисовой крупы в страны — члены ЕЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

    Еще одно исключение — отправка гуманитарной помощи и поставки в рамках международных транзитных перевозок.

    Как объясняется на сайте кабмина, решение было принято, чтобы поддержать стабильность на российском рынке.

    Добро на введение этой меры дала правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию комиссии по экономическому развитию и интеграции.

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    Комментарии 7

    Гость29 Июл 2023 в 14:34
    К чему бы это...
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