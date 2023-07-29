    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    752мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

    392
    3 комментария

    Из десяти пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге, которые были госпитализированы, один человек выписался, еще один находится в тяжелом состоянии в послеоперационной палате. Об этом в своем Telegram-канале 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, «в т. ч. в состоянии средней тяжести девять, а также один тяжелый, который находится в послеоперационной палате. «Утром один человек выписан», — написал ростовский губернатор.

    Разбор завалов начнется после завершения следственных действий.

    Он добавил, что на месте продолжают дежурить медики, а все пострадавшие должны получить выплаты.

    «Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — пояснил глава региона.

    Накануне, 28 июля, в Таганроге около 4 часов дня сработала система ПВО. В Минобороны заявили об обнаружении и перехвате украинской ракеты, нацеленной на жилую инфраструктуру. По информации военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты возбудило уголовное дело о теракте.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростовская областьПВОСбитая ракета в Таганроге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close