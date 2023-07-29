Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

Из десяти пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге, которые были госпитализированы, один человек выписался, еще один находится в тяжелом состоянии в послеоперационной палате. Об этом в своем Telegram-канале 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, «в т. ч. в состоянии средней тяжести девять, а также один тяжелый, который находится в послеоперационной палате. «Утром один человек выписан», — написал ростовский губернатор.