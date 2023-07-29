Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

Из десяти пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге, которые были госпитализированы, один человек выписался, еще один находится в тяжелом состоянии в послеоперационной палате. Об этом в своем Telegram-канале 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы,
Разбор завалов начнется после завершения следственных действий.
Он добавил, что на месте продолжают дежурить медики, а все пострадавшие должны получить выплаты.
«Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — пояснил глава региона.
Накануне, 28 июля, в Таганроге около 4 часов дня сработала система ПВО. В Минобороны заявили об обнаружении и перехвате украинской ракеты, нацеленной на жилую инфраструктуру. По информации военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты возбудило уголовное дело о теракте.