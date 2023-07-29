Медики рассказали о характере ранений пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге получили ранения, в основном, осколками стекла, сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на представителей местной горбольницы.
«Все стабильные, без отрицательной динамики, двое......тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести», — цитирует агентство слова одного из сотрудников клиники.
Отметим, что ранее сообщалось только об одном «тяжёлом» пациенте. Всего же, по уточнённым данным, при взрыве пострадали 16 человек. 10 из них в больнице.
Напомним, система ПВО сработала в Таганроге около четырёх часов дня. В Минобороны заявили, что обнаружена и перехвачена украинская ракета, нацеленная на жилую инфраструктуру. По данным военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте».
Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты в возбудило уголовное дело о теракте.
Официальный телеграм-канал СК РФ опубликовал видео следственных действий на месте взрыва. Можно оценить последствия удара — на кадрах видно, что здание музея Таганрогского художественного музея повреждено и снаружи, и внутри. С высокой долей вероятности можно предположить, что повреждены также экспонаты.
В коллекции музея в том числе работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана. «Фонтанка» рассказывала, что Петербург к этому музею имеет самое непосредственное отношение.