Медики рассказали о характере ранений пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге получили ранения, в основном, осколками стекла, сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на представителей местной горбольницы.



«Все стабильные, без отрицательной динамики, двое......тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести», — цитирует агентство слова одного из сотрудников клиники.



Отметим, что ранее сообщалось только об одном «тяжёлом» пациенте. Всего же, по уточнённым данным, при взрыве пострадали 16 человек. 10 из них в больнице.



Напомним, система ПВО сработала в Таганроге около четырёх часов дня. В Минобороны заявили, что обнаружена и перехвачена украинская ракета, нацеленная на жилую инфраструктуру. По данным военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте».