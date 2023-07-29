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    Медики рассказали о характере ранений пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

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    3 комментария

    Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге получили ранения, в основном, осколками стекла, сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на представителей местной горбольницы.

    «Все стабильные, без отрицательной динамики, двое......тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести», — цитирует агентство слова одного из сотрудников клиники.

    Отметим, что ранее сообщалось только об одном «тяжёлом» пациенте. Всего же, по уточнённым данным, при взрыве пострадали 16 человек. 10 из них в больнице.

    Напомним, система ПВО сработала в Таганроге около четырёх часов дня. В Минобороны заявили, что обнаружена и перехвачена украинская ракета, нацеленная на жилую инфраструктуру. По данным военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте».

    Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты в возбудило уголовное дело о теракте.

    Официальный телеграм-канал СК РФ опубликовал видео следственных действий на месте взрыва. Можно оценить последствия удара — на кадрах видно, что здание музея Таганрогского художественного музея повреждено и снаружи, и внутри. С высокой долей вероятности можно предположить, что повреждены также экспонаты.

    В коллекции музея в том числе работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана. «Фонтанка» рассказывала, что Петербург к этому музею имеет самое непосредственное отношение.

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    ТаганрогРакетаПострадавшие
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    Комментарии 3

    Гость29 Июл 2023 в 00:50
    Мост напрягся...
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