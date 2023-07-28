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    Выбитые стекла и поврежденные картины. СК показал эпицентр взрыва в Таганроге изнутри

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    Следственный комитет РФ

    По уточнённым данным, при падении ракеты в Таганроге 28 июля пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ. Из них госпитализировали 10 человек, шестерым помощь оказана амбулаторно.

    «Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении ФЦМК.

    Главное следственное управление Следственного комитета после взрыва ракеты в Таганроге возбудило уголовное дело о теракте.

    Официальный телеграм-канал СК РФ опубликовал видео следственных действий на месте взрыва. Можно оценить последствия удара — на кадрах видно, что здание музея повреждено и снаружи, и внутри. С высокой долей вероятности можно предположить, что повреждены также экспонаты.

    «Фонтанка» рассказывала, что Петербург к Таганрогскому художественному музею имеет самое непосредственное отношение. В его коллекции 7 тысяч единиц хранения. В том числе работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана.

    Как сообщает портал 161.RU, осле взрыва ближайшие дома были обесточены. Как минимум в двух зданиях нет газа и света, коммуникации перекрыты. По данным издания, власти Таганрога готовы предоставить жильцам этих домов временное размещение в гостинице и питание, но даже пенсионеры не хотят покидать свои квартиры.

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    ТаганрогВзрывРакетаМузей
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