Суд отпустил священника, оскорбившего полицейских после пьяного ДТП в Волгограде. Он тяжело болен

В Волгограде священнослужителя, задержанного после пьяного ДТП, не стали отправлять под арест, пожурили и наказали рублем за непослушание и сквернословие в адрес полицейских.
Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, 28 июля правонарушителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского.
Мужчина признал, что при задержании смирения не выказал. Раскаялся и указал на тяжелое заболевание. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил штраф в 3 тысячи рублей.
На этом нетрезвая поездка на Mitsubishi не закончится. В полиции намерены направить в Следственный комитет рапорт по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти.
Видеозапись случившегося разлетелась по соцсетям. На кадрах человек с окладистой бородой грязно ругается и говорит, что примет другую веру. По информации V1.RU, героем записи стал заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. Его уже отстранили от служения в храме, в епархии готовят дисциплинарное разбирательство.
Обновление на 19:40:
Кроме того, мужчину привлекли к ответственности по второй части статьи 12.7 КоАП. Управление транспортным средством водителем, лишённым прав, грозит административным арестом, обязательными работами или денежной санкцией. Мировой судья судебного участка № 81 Дзержинского района назначил 30 тысяч рублей штрафа.