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    Суд отпустил священника, оскорбившего полицейских после пьяного ДТП в Волгограде. Он тяжело болен

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    В Волгограде священнослужителя, задержанного после пьяного ДТП, не стали отправлять под арест, пожурили и наказали рублем за непослушание и сквернословие в адрес полицейских.

    Фото: Дзержинский районный суд города Волгограда
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    Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, 28 июля правонарушителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского. Статья 19.3 КоАП арестная, первая часть предусматривает до 15 суток в спецприемнике.

    Мужчина признал, что при задержании смирения не выказал. Раскаялся и указал на тяжелое заболевание. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил штраф в 3 тысячи рублей.

    На этом нетрезвая поездка на Mitsubishi не закончится. В полиции намерены направить в Следственный комитет рапорт по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти.

    Видеозапись случившегося разлетелась по соцсетям. На кадрах человек с окладистой бородой грязно ругается и говорит, что примет другую веру. По информации V1.RU, героем записи стал заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. Его уже отстранили от служения в храме, в епархии готовят дисциплинарное разбирательство.

    Обновление на 19:40:

    Кроме того, мужчину привлекли к ответственности по второй части статьи 12.7 КоАП. Управление транспортным средством водителем, лишённым прав, грозит административным арестом, обязательными работами или денежной санкцией. Мировой судья судебного участка № 81 Дзержинского района назначил 30 тысяч рублей штрафа.

    Фото: Дзержинский районный суд города Волгограда

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