Бес попутал. В Волгограде пьяный священник устроил ДТП, сквернословил и угрожал вероотступничеством

Нетрезвый священник устроил ДТП в Волгограде накануне вечером. При задержании внештатный клирик храма Иоанна Кронштадтского христианского смирения не продемонстрировал. Он сопротивлялся, крыл полицейских по матушке и угрожал вовсе сменить вероисповедание. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную пьяную езду и применение насилия к представителю власти, сообщает 28 июля пресс-служба МВД Волгоградской области.



В полиции уточнили, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что за рулем Mitsubishi находится пьяный человек. Появлению ДПС водитель не обрадовался и попытался скрыться, врезавшись в другую машину. С задержанием 53-летнего мужчины полицейским пришлось повозиться. Видеозапись инцидента на пересечении улицы Качинцев с проспектом Жукова разошлась в социальных сетях.



ГУ МВД России по Волгоградской области

На кадрах закованный в наручники мужчина с длинной седой бородой грязно ругается и говорит, что примет другую веру.

По информации источника портала V1.RU в Волгоградской и Камышинской епархии, героем видео стал заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. Собеседник портала рассказал, что мужчине долго запрещали быть священником. Около 10 лет назад, по его словам, у того были проблемы с законом из-за конфликта с соседом по частному сектору.



Он заштатный священник. За штат, что называется, отправляют либо по состоянию здоровья, либо за проступки. И вот сначала ему вообще запрещали священнослужением заниматься, потом ему разрешили быть заштатным. Этот статус ограничивает полномочия, говорит источник.

