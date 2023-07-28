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    Бес попутал. В Волгограде пьяный священник устроил ДТП, сквернословил и угрожал вероотступничеством

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    V1.RU | Новости Волгограда

    Нетрезвый священник устроил ДТП в Волгограде накануне вечером. При задержании внештатный клирик храма Иоанна Кронштадтского христианского смирения не продемонстрировал. Он сопротивлялся, крыл полицейских по матушке и угрожал вовсе сменить вероисповедание. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную пьяную езду и применение насилия к представителю власти, сообщает 28 июля пресс-служба МВД Волгоградской области.

    В полиции уточнили, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что за рулем Mitsubishi находится пьяный человек. Появлению ДПС водитель не обрадовался и попытался скрыться, врезавшись в другую машину. С задержанием 53-летнего мужчины полицейским пришлось повозиться. Видеозапись инцидента на пересечении улицы Качинцев с проспектом Жукова разошлась в социальных сетях.

    ГУ МВД России по Волгоградской области

    На кадрах закованный в наручники мужчина с длинной седой бородой грязно ругается и говорит, что примет другую веру.

    По информации источника портала V1.RU в Волгоградской и Камышинской епархии, героем видео стал заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. Собеседник портала рассказал, что мужчине долго запрещали быть священником. Около 10 лет назад, по его словам, у того были проблемы с законом из-за конфликта с соседом по частному сектору.

    Он заштатный священник. За штат, что называется, отправляют либо по состоянию здоровья, либо за проступки. И вот сначала ему вообще запрещали священнослужением заниматься, потом ему разрешили быть заштатным. Этот статус ограничивает полномочия, говорит источник.

    Полицейские выяснили, что ранее его лишали прав за нетрезвое вождение. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти.

    В Волгоградской епархии сообщили, что в отношении мужчины готовится дисциплинарное разбирательство, его отстранили от служения в храме Иоанна Кронштадтского.

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    СвященникСвященник попал в ДТПНетрезвый водитель
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