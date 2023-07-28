В лесах Ленобласти худеют медведи

Медведям, чтобы запасти жира к зиме, требуется много черники, а с ней в этом году в лесах Ленобласти не очень. В поисках черники косолапые больше двигаются и, следовательно, худеют. Об этом в пятницу, 28 июля, изданию 47news рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«У медведей 95% подкожного жира, необходимого на зиму, формируется за счет черники. Поэтому начиная с конца июня они начинают ее очень активно есть. В этом году из-за малого урожая им приходится обходить больше территорий, чтобы наесть необходимый запас», — объяснил он.

Биолог уточнил, что у медведей пластичные лапы, губы и язык. Они просто слизывают ягоды, не травмируя листья, а если встретят малину, то едят, придерживая, прямо с куста.



Эксперт надеется, что необходимый жир мишки к зиме накопят, хотя и с трудом.