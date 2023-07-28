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    Совет Федерации одобрил вооружение Росгвардии тяжелой военной техникой

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    Закон, согласно которому Росгвардия сможет иметь на вооружении тяжелую военную технику, одобрен Советом Федерации. За сенаторы проголосовали на заседании, проходящем 28 июля.

    Принятый документ даст право сотрудникам Росгвардии применять физическую силу, спецсредства, вооружение и военную технику.

    Как писала «Фонтанка», в законе «О войсках национальной гвардии России» термин «оружие» заменили на «вооружение», а «боевую технику» на «военную технику». Благодаря этому, как отмечали авторы законопроекта, росгвардейцы смогут работать с вооружением и спецсредствами при освобождении заложников, для защиты граждан, представителей власти и военнослужащих. Также спецтехнику разрешат применять при подавлении массовых беспорядков.

    Еще один из возможных сценариев применения техники — подавление деятельности незаконных вооруженных формирований. Закон дает полномочия бойцам Росгвардии подавлять сопротивление вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования с помощью вооружения, а также пресекать движение беспилотных воздушных судов. После попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина генерал Виктор Золотов говорил, что у Росгвардии скоро должны появиться танки.

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