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    Росгвардии хотят дать военную технику

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    В Госдуму внесли законопроект, который позволит Росгвардии иметь на вооружении военную технику. Об этом 17 июля рассказал в своем телеграм-канале глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.

    По его словам, речь идет в том числе и о праве на тяжелую технику. Законопроект, который предлагает внести поправки в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», Хинштейн вместе с коллегами внес 17 июля.

    В пояснительной записке сказано, что в связи с выполнением Росгвардией возложенных на нее задач, в том числе по участию в территориальной обороне и борьбе с терроризмом, на вооружении войск помимо стрелкового оружия и автомобильной техники имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, БМП, БТР и другие боевые бронированные машины, а также артиллерия. «Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность», — сказано в документе.

    О планах дать Росгвардии танки и тяжелое вооружение, глава ведомства Виктор Золотов сообщил спустя несколько дней после мятежа Евгения Пригожина. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что соответствующие поправки в законодательство собираются внести «в ближайшее время».

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