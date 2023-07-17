Росгвардии хотят дать военную технику

В Госдуму внесли законопроект, который позволит Росгвардии иметь на вооружении военную технику. Об этом 17 июля рассказал в своем телеграм-канале глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.



По его словам, речь идет в том числе и о праве на тяжелую технику. Законопроект, который предлагает внести поправки в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», Хинштейн вместе с коллегами внес 17 июля.



В пояснительной записке сказано, что в связи с выполнением Росгвардией возложенных на нее задач, в том числе по участию в территориальной обороне и борьбе с терроризмом, на вооружении войск помимо стрелкового оружия и автомобильной техники имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, БМП, БТР и другие боевые бронированные машины, а также артиллерия. «Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность», — сказано в документе.