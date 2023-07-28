Депутаты рассмотрят законопроект о лишении свободы на срок до четырех лет за мелкие взятки

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за взятки и мелкий коммерческий подкуп, следует из думской базы. Речь идет о взятках меньше 10 тысяч рублей, сказано в пояснительной записке.



Как отмечает в своем telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев, важно усилить уголовную ответственность за низовую коррупцию, поскольку это явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере.

Согласно законопроекту, за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей лицу будет грозить тюрьма сроком от 3 до 4 лет, а также конфискация имущества (пункт а. ч.1 ст. 1041 УК РФ) — сейчас она законом не предусмотрена. Но, как утверждает Пискарев, ее введение поможет компенсировать ущерб потерпевшим.