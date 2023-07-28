Депутаты рассмотрят законопроект о лишении свободы на срок до четырех лет за мелкие взятки

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за взятки и мелкий коммерческий подкуп, следует из думской базы. Речь идет о взятках меньше 10 тысяч рублей, сказано в пояснительной записке.
Как отмечает в своем telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев, важно усилить уголовную ответственность за низовую коррупцию, поскольку это явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере.
Согласно законопроекту, за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей лицу будет грозить тюрьма сроком от 3 до 4 лет, а также конфискация имущества (пункт а. ч.1 ст. 1041 УК РФ) — сейчас она законом не предусмотрена. Но, как утверждает Пискарев, ее введение поможет компенсировать ущерб потерпевшим.
Также инициатива добавляет новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».
По мнению депутатов, мелкое взяточничество создает у чиновников иллюзию вседозволенности и открывает им путь к получению все более крупных сумм взяток. Как отмечает Пискарев, такие преступления — регулярные поборы мелких сумм — ведут к созданию целого криминального бизнеса.
С 2016 число таких преступлений растет, а в 2021 году доля мелких взяток составила ⅕ часть всех коррупционных преступлений, сообщает парламентарий.
Законопроект предлагается рассмотреть осенью.