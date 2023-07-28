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    Водитель BMW собрал встречный грузовик и забор на М-10. Погибла юная пассажирка

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    Смертельная авария произошла на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти ночью 28 июля. Досталось в ней пассажирам: одна погибла, другой пострадал.

    В 2:48 на 623-м километре автодороги М-10, в районе поселка Рябово, 23-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком MAN под управлением 24-летнего водителя, а затем въехал в ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У водителя «БМВ» при этом наблюдались явные признаки алкогольного опьянения, отмечают в главке.

    В результате 17-летняя пассажирка кроссовера от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир, 18-летний парень, был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Погибшую из машины пришлось деблокировать спасателям, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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