Водитель BMW собрал встречный грузовик и забор на М-10. Погибла юная пассажирка

Смертельная авария произошла на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти ночью 28 июля. Досталось в ней пассажирам: одна погибла, другой пострадал.
В 2:48 на 623-м километре автодороги М-10, в районе поселка Рябово, 23-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком MAN под управлением 24-летнего водителя, а затем въехал в ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У водителя «БМВ» при этом наблюдались явные признаки алкогольного опьянения, отмечают в главке.
В результате 17-летняя пассажирка кроссовера от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир, 18-летний парень, был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Погибшую из машины пришлось деблокировать спасателям, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.
По факту произошедшего полиция ведет проверку.