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    В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов. Красных и черных

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    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета
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    Водитель «Хонды» в центре Петербурга решил, что не стыдно демонстрировать исподнее, когда не хочется показывать другое. Оно нашлось в двух экземплярах.

    Копилку хитростей, на которые идут желающие сэкономить, 27 июля пополнила читательница «Фонтанки». Парковочный «заяц» замечен ею между Летним садом и Марсовым полем. «Номера закрыты трусами», — рассказала читательница.

    Судя по фото, свое белье владелец развешивал с особой старательностью так, чтобы из-под него не выглянул ни один знак.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета
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    «Фонтанка» неоднократно показывала аномалии в местах, куда распространяется зона платной парковки. Странное появляется в том числе на номерах люксовых автомобилей. От «сторублевого вируса» защищаются масками, рекламными листовками, средствами личной гигиены. Погода порой тоже как будто благоволит экономии.

    Экономных водителей отлавливают в том числе пешие патрули, которые могут вручную «сдеанонить» машины со скрытыми номерами. Автомобили тех, кто не прикрывает, а снимает, начали эвакуировать на штрафстоянку с мая.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета
    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета

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    Платная парковка в ПетербургеЗакрытые номераТрусы на номере
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