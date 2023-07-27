В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов. Красных и черных

Водитель «Хонды» в центре Петербурга решил, что не стыдно демонстрировать исподнее, когда не хочется показывать другое. Оно нашлось в двух экземплярах.



Копилку хитростей, на которые идут желающие сэкономить, 27 июля пополнила читательница «Фонтанки». Парковочный «заяц» замечен ею между Летним садом и Марсовым полем. «Номера закрыты трусами», — рассказала читательница.