В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов. Красных и черных

Водитель «Хонды» в центре Петербурга решил, что не стыдно демонстрировать исподнее, когда не хочется показывать другое. Оно нашлось в двух экземплярах.
Копилку хитростей, на которые идут желающие сэкономить, 27 июля пополнила читательница «Фонтанки». Парковочный «заяц» замечен ею между Летним садом и Марсовым полем. «Номера закрыты трусами», — рассказала читательница.
Судя по фото, свое белье владелец развешивал с особой старательностью так, чтобы из-под него не выглянул ни один знак.
«Фонтанка» неоднократно показывала аномалии в местах, куда распространяется зона платной парковки. Странное появляется в том числе на номерах люксовых автомобилей. От «сторублевого вируса» защищаются масками, рекламными листовками, средствами личной гигиены. Погода порой тоже как будто благоволит экономии.
Экономных водителей отлавливают в том числе пешие патрули, которые могут вручную «сдеанонить» машины со скрытыми номерами. Автомобили тех, кто не прикрывает, а снимает, начали эвакуировать на штрафстоянку с мая.