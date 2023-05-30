Rolls-Royce и тряпочка. Водитель люксовой машины решил сэкономить в центре Петербурга и едва не попал

Автомобилисты Петербурга продолжают пытаться экономить в платной зоне парковки в центре города. Доходит до курьезов, когда на номерах люксовых автомобилей появляются трогательные тряпочки.
На Rolls-Royce, водитель которого решил прикрыться от оплаты и от штрафа, вечером 30 мая обратил внимание читатель «Фонтанки» Павел. На присланных в редакцию фотографиях видно, что машина припаркована возле одного из заведений на улице Белинского.
«Вот это экономия», — отметил Павел.
На самом деле, экономии легко может не выйти даже с прикрытыми номерами. Для того чтобы отлавливать особо экономных водителей, в Петербурге работают пешие патрули. В отличие от камер, они могут вручную, иногда даже в прямом смысле, «сорвать маску» с нарушителя и сделать кадр, который потом ляжет в основу штрафа.
Есть и еще один нюанс: в данной ситуации водитель прикрыл номера, а не снял. Автомобили без номеров из зоны платной парковки в Петербурге теперь увозят на штрафстоянки. Мера заработала с 4 мая. О том, как вызволять автомобиль в такой ситуации, «Фонтанка» рассказывала тут.