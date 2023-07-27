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    Минобороны: Россия нанесла удар по аэродромам ВСУ с западной техникой

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    Российские военные поразили аэродромы ВСУ, на которых хранились ракеты и техника из Европы и США, сообщается в сводке Минобороны от 27 июля. По их данным, цели ударов достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

    Уточняется, что удары высокоточным оружием были нанесены по пунктам управления и дислокации ВСУ. Вооруженные силы РФ также поразили сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров. К тому же Минобороны сообщило об ударах по ракетам, вооружению и военной технике, поступившим из США и Европы.

    25 июля Минобороны сообщало, что украинские беспилотные катера пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов». Это произошло в 370 километрах к юго-востоку от Севастополя. По данным Минобороны, попытка удара оказалась безуспешной.

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