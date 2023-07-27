Минобороны: Россия нанесла удар по аэродромам ВСУ с западной техникой

Российские военные поразили аэродромы ВСУ, на которых хранились ракеты и техника из Европы и США, сообщается в сводке Минобороны от 27 июля . По их данным, цели ударов достигнуты, а назначенные объекты — поражены.



Уточняется, что удары высокоточным оружием были нанесены по пунктам управления и дислокации ВСУ. Вооруженные силы РФ также поразили сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров. К тому же Минобороны сообщило об ударах по ракетам, вооружению и военной технике, поступившим из США и Европы.