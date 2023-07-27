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    «Ведомости»: депутаты смогут посещать части в зоне боевых действий только по согласованию с Шойгу или Герасимовым

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    Депутаты Госдумы смогут посещать воинские части и подразделения в зоне боевых действий, только согласовав поездку с министром обороны РФ Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом 27 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников в Госдуме.

    На имя спикера Госдумы Вячеслава Володина пришло письмо от Шойгу, в котором говорилось о запрете на посещение некоторых подразделений — на территориях с военным положением, рассказал один из источников. Чтобы такая поездка состоялась, руководство Госдумы должно обратиться в Минобороны. При этом посещать ЛНР и ДНР, Херсонскую и Запорожскую области депутаты смогут без особого согласования.

    По словам собеседника издания, это решение было принято после того, как депутат Госдумы Александр Бородай попал под артобстрел в зоне СВО. «Решили обойтись без лишних рисков», — отметил источник.

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    ДепутатыЗона боевых действий
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