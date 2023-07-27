«Ведомости»: депутаты смогут посещать части в зоне боевых действий только по согласованию с Шойгу или Герасимовым

Депутаты Госдумы смогут посещать воинские части и подразделения в зоне боевых действий, только согласовав поездку с министром обороны РФ Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом 27 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников в Госдуме.



На имя спикера Госдумы Вячеслава Володина пришло письмо от Шойгу, в котором говорилось о запрете на посещение некоторых подразделений — на территориях с военным положением, рассказал один из источников. Чтобы такая поездка состоялась, руководство Госдумы должно обратиться в Минобороны. При этом посещать ЛНР и ДНР, Херсонскую и Запорожскую области депутаты смогут без особого согласования.

