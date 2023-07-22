Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Его уже предлагают наградить орденом

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под артобстрел в зоне проведения СВО. Об этом 22 июля сообщили в телеграм-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.
Инцидент произошел накануне, когда машина командира Георгиевской бригады Бородая выезжала с передовых позиций одного из батальонов. «Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, в каком регионе депутат попал под обстрел.
Тем временем вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил представить Бородая к ордену Мужества, «учитывая многолетние заслуги, мужество и принципиальную позицию в вопросах защиты интересов России, вклад в освобождение республик Донбасса».
Кроме того, Толстой поддержал идею Общественной палаты наградить посмертно военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в субботу при обстреле в зоне военной операции в Запорожской области.
Александр Бородай — первый премьер-министр ДНР и один из первых лидеров повстанцев в Донбассе в 2014 году. 19 сентября 2021 года победил на выборах в Государственную думу от Ростовской области по списку партии «Единая Россия».