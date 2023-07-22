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    Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Его уже предлагают наградить орденом

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    17 комментариев

    Депутат Госдумы Александр Бородай попал под артобстрел в зоне проведения СВО. Об этом 22 июля сообщили в телеграм-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.

    Инцидент произошел накануне, когда машина командира Георгиевской бригады Бородая выезжала с передовых позиций одного из батальонов. «Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, в каком регионе депутат попал под обстрел.

    Тем временем вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил представить Бородая к ордену Мужества, «учитывая многолетние заслуги, мужество и принципиальную позицию в вопросах защиты интересов России, вклад в освобождение республик Донбасса».

    Кроме того, Толстой поддержал идею Общественной палаты наградить посмертно военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в субботу при обстреле в зоне военной операции в Запорожской области.

    Александр Бородай — первый премьер-министр ДНР и один из первых лидеров повстанцев в Донбассе в 2014 году. 19 сентября 2021 года победил на выборах в Государственную думу от Ростовской области по списку партии «Единая Россия».

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    Комментарии 17

    Гость22 Июл 2023 в 20:24
    «учитывая многолетние заслуги, мужество и принципиальную позицию в вопросах защиты интересов России, вклад в освобождение республик Донбасса».

    вот так стал защищать интересы другой страны, за счет жителей Украины
    герой, ничего не скажешь
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 20:23
    такие комментарии возвращают веру в человечество. не все крышей поехали...
    +0−0
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