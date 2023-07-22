Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Его уже предлагают наградить орденом

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под артобстрел в зоне проведения СВО. Об этом 22 июля сообщили в телеграм-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.



Инцидент произошел накануне, когда машина командира Георгиевской бригады Бородая выезжала с передовых позиций одного из батальонов. «Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, в каком регионе депутат попал под обстрел.

