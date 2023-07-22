«В результате удара кассетными боеприпасами». Минобороны РФ рассказало, как погиб военкор Журавлев

Группа журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости попала под артиллерийский удар ВСУ около 12:00 в Запорожской области. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, корреспонденты «готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов» региона.
Четыре журналиста «получили ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами», пострадавших эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
В МО добавили, что состояние других пострадавших стабильное. Угрозы жизни нет, им оказывают медицинскую помощь.
О гибели Ростислава Журавлева в результате обстрела стало известно сегодня днем. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. РИА Новости писало, что журналисты попали под удар в районе поселка Пятихатки.
ТАСС пишет, что Журавлева похоронят в Екатеринбурге.