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    «В результате удара кассетными боеприпасами». Минобороны РФ рассказало, как погиб военкор Журавлев

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    Группа журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости попала под артиллерийский удар ВСУ около 12:00 в Запорожской области. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.

    Фото: РИА Новости
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    По данным ведомства, корреспонденты «готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов» региона.

    Четыре журналиста «получили ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами», пострадавших эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

    В МО добавили, что состояние других пострадавших стабильное. Угрозы жизни нет, им оказывают медицинскую помощь.

    О гибели Ростислава Журавлева в результате обстрела стало известно сегодня днем. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. РИА Новости писало, что журналисты попали под удар в районе поселка Пятихатки.

    ТАСС пишет, что Журавлева похоронят в Екатеринбурге.

    Фото: РИА Новости

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