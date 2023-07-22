    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    754мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    Боевые действия

    Военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО

    6421

    В зоне СВО погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Известно, что он был убит в результате обстрела со стороны Украины. Об этом агентство сообщило днем 22 июля.

    Ростислав Журавлев
    Ростислав ЖуравлевФото: РИА Новости
    ПоделитьсяПоделиться

    Группа журналистов попала под огонь в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

    «У Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых навылет. У Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей... Также под огнем украинских националистов находились журналисты ТАСС и "России"», — пишут «Известия».

    В июле 2022 года Ростислав Журавлев получил специальный приз премии «Золотое перо» за «смелость при выполнении журналистского долга».

    Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему военкору. А Союз журналистов России выразил готовность помочь его семье.

    Ростислав Журавлев
    Ростислав ЖуравлевФото: РИА Новости

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close