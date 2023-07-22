Военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Известно, что он был убит в результате обстрела со стороны Украины. Об этом агентство сообщило днем 22 июля.
Группа журналистов попала под огонь в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
«У Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых навылет. У Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей... Также под огнем украинских националистов находились журналисты ТАСС и "России"», — пишут «Известия».
В июле 2022 года Ростислав Журавлев получил специальный приз премии «Золотое перо» за «смелость при выполнении журналистского долга».
Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему военкору. А Союз журналистов России выразил готовность помочь его семье.