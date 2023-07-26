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    Установлена личность одного из погибших от удара током в Красном Селе

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    Правоохранительным органам удалось установить личность заживо сгоревшего от удара током в Красном Селе, личность второго человека пока под вопросом. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 июля.

    Напомним, накануне на Нарвской улице в Красносельском районе были найдены два обугленных тела. Мужчины, по предварительным данным, пытались похитить кабель со столба освещения. СК уже начал проверку по факту гибели людей.

    По данным «Фонтанки», один из погибших — 42-летний мужчина из Псковской области. В 2008 году он осуждался за кражу на 1 год лишения свободы в колонии-поселении. После перебивался микрозаймами и накопил долгов на родине.

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