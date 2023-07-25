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    В Красном Селе двое сгорели заживо от удара током. Они могли охотиться за кабелем

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    3 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух человек, обугленные тела которых найдены в Красносельском районе Петербурга 25 июля.

    По предварительной информации «Фонтанки», около шести часов вечера экстренные службы вызвали на Нарвскую улицу. Медицинская помощь там уже не требовалась, хотя тела ещё дымились.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Двое погибших — предположительно, мужчины. Их личности предстоит установить.

    Следствие полагает, что оба у гаражей пытались похитить кабель с ЛЭП под напряжением. Мастерства, по всей видимости не хватило: произошёл обрыв провода, оба получили удар током.

    На электроснабжение в Красном Селе случившееся не повлияло.

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    Сгорели заживо
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    Комментарии 3

    Гость25 Июл 2023 в 21:24
    Ставки принимаются?
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