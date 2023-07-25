В Красном Селе двое сгорели заживо от удара током. Они могли охотиться за кабелем

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух человек, обугленные тела которых найдены в Красносельском районе Петербурга 25 июля.
По предварительной информации «Фонтанки», около шести часов вечера экстренные службы вызвали на Нарвскую улицу. Медицинская помощь там уже не требовалась, хотя тела ещё дымились.
Двое погибших — предположительно, мужчины. Их личности предстоит установить.
Следствие полагает, что оба у гаражей пытались похитить кабель с ЛЭП под напряжением. Мастерства, по всей видимости не хватило: произошёл обрыв провода, оба получили удар током.
На электроснабжение в Красном Селе случившееся не повлияло.