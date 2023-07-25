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    СК начал проверку после гибели двоих, получивших удар током в Красном Селе

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    Судмедэкспертам предстоит установить точную причину гибели двух человек в Красносельском районе Петербурга 25 июля. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.

    Как сообщили в петербургском Следственном комитете, доследственную проверку проводит районный отдел СК. На обгоревших телах, как подтвердили в ведомстве, есть признаки воздействия током высокого напряжения.

    Погибшие, предположительно, мужчины. «Фонтанка» писала, что током их могло ударить в результате обрыва проводов при попытке похитить алюминиевый кабель с ЛЭП. Останки найдены вечером в лесополосе у Нарвской улицы.

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    Красное СелоДвоих убило током
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