СК начал проверку после гибели двоих, получивших удар током в Красном Селе

Судмедэкспертам предстоит установить точную причину гибели двух человек в Красносельском районе Петербурга 25 июля. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.



Как сообщили в петербургском Следственном комитете, доследственную проверку проводит районный отдел СК. На обгоревших телах, как подтвердили в ведомстве, есть признаки воздействия током высокого напряжения.

Погибшие, предположительно, мужчины. «Фонтанка» писала, что током их могло ударить в результате обрыва проводов при попытке похитить алюминиевый кабель с ЛЭП. Останки найдены вечером в лесополосе у Нарвской улицы.