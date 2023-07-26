В Гатчине ищут волонтеров, которые помогут «Ночи света» приблизить будущее

Ежегодный международный фестиваль «Ночь света» в Гатчине пройдет совсем скоро: с 17 по 19 августа. Медиахудожники уже вовсю работают над своими произведениями, которые в этом году, согласно теме фестиваля, посвящены будущему и версиям развития цивилизации.
Фестиваль имеет давнюю традицию и внушительный список участников: он проводится с 2013 года и собирает так много зрителей, что срок его проведения постоянно увеличивается: с прошлого года событие проходит три вечера подряд.
Совершить ночное путешествие можно будет с 21:00 до 03:00. Вниманию публики представят 22 площадки для современного искусства — световых инсталляций, в том числе сложных для технического воплощения.
Стать частью команды и помочь парку преобразиться на три ночи, приглашают волонтеров старше
Бонус для волонтеров — помимо собственного бейджа для прохода в парк, приглашения еще для двоих человек (а входные билеты стоят по 1000 рублей). Заполнить анкету волонтера можно на странице.