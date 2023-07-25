«Большой войной уже попахивает». Как Госдума приняла поправки в законодательство о призыве и мобилизации

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На пленарном заседании 25 июля Госдума приняла законопроекты о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет , о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат и рассмотрела поправки о предоставлении отсрочки от мобилизации отдельным категориям граждан. «Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, — возражал противникам ужесточения и увеличения глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. — Это большой войной уже попахивает».



До вопросов, связанных с призывом и мобилизацией, депутаты добрались только на третьем часу своего пленарного заседания. Начали с увеличения штрафа за неявку в военкомат по повестке. Причем поначалу предлагалось поднять верхнюю планку наказания рублем по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») с трех до пятидесяти тысяч рублей. Но потом комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал ограничиться 30 тысячами. Расценки за несообщение о переменах в личной и профессиональной жизни тоже снизились. Сначала депутаты предлагали за такое штрафовать сразу на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, но ко второму и третьему чтению этот штраф «ужался» до суммы от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.



Уклоняться стало дорого Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов попытался было возразить, что для кого-то и пять тысяч за такую ерунду — серьезные деньги. Практически треть МРОТ, а многие граждане именно этот МРОТ и получают, отметил депутат. «Могут быть объективные причины, почему гражданин не проинформировал военкомат о смене места работы, — сказал Нилов. — Можно было бы ограничиваться просто предупреждением». Но Нилову возразили, что суммы штрафов и так «достаточно снижены по сравнению с первоначальными предложениями».

Поправки приняли сразу во втором и в третьем чтениях. Новые штрафы начнут выписывать уже с 1 октября 2023 года. За неявку без уважительной причины по повестке — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (было от 500 рублей до 3 тысяч рублей), за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (было от 500 рублей до 3 тысяч рублей). За уклонение от медицинского обследования — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (было — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (было — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). А если посреди призыва сменить место жительства и не сообщить об этом в военкомат, то штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Работодателям, которые вздумают потакать уклонистам, тоже достанется. За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, и за неоповещение их о повестках должностным лицам придется заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. Если работодатель не окажет содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации, штраф составит для должностных лиц от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.



Просто «дети» стали старше Разобравшись со штрафами, депутаты повысили призывной возраст. Новшество вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Те, кому исполнится 27 лет в 2023 году, хоть в полночь 31 декабря, становятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году», — порадовал электорат Андрей Картаполов. Но у его коллег остались вопросы.

«Вы были очень убедительны 14 июня, и мы поддержали ваш законопроект, — сказала, обращаясь к Картаполову, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. — Мы поддержали ваше предложение о синхронном и поэтапном увеличении призывного возраста. Есть понимание того, чем вызвана резкая смена аргументации. С другой стороны, такая смена позиции без внятного обсуждения — не на пользу ситуации, которая складывается с самого начала частичной мобилизации. Отсутствие четких правил игры всякий раз приводит к ненужному напряжению в обществе. Речь шла о том, что ребята смогут получить высшее образование и, уже будучи вооружены дипломом, будут призваны на службу. Сейчас это восемнадцатилетки. К тому же мы прописали в законе право призывников без того, чтобы они отслужили 3 месяца, без получения образования, заключать контракт. Многие выпускники школ будут соблазнены контрактными деньгами. Другой возможности заработать сегодня у многих нет. Чем вы можете аргументировать такие «шараханья», которые нам объяснить для наших избирателей сложно?»



Останиной ответил заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

«Изменяя призывной возраст, мы изменяем количественный призывной ресурс. И количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У военкоматов будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников, — лаконично сказал он. — И страна получит более качественных военнослужащих. А это повлияет на безопасность нашего государства. "Единая Россия" будет поддерживать этот законопроект, просьба к коллегам сделать то же самое».



Раньше, комментируя необходимость повысить верхний предел призывного возраста, авторы этой поправки упирали на то, что и нижняя планка будет повышена с 18 до 21 года , потому что в армии нужны сформировавшиеся мужчины, а не дети. Во время окончательного голосования в зале пленарных заседаний об этом предпочли не вспоминать. К тому же, как отметил Картаполов, сенаторы, которые поначалу выступали против повышения только верхней планки призывного возраста, передумали быть против. За проголосовали 335 депутатов, против — 13, воздержались 28.



«Этот закон написан под большую войну» Следующий законопроект был направлен на создание «эффективной и прозрачной системы воинского учета» путем внесения поправок в закон о мобилизации.

Приняв первый пакет, две поправки депутаты вынесли на отдельное голосование.

Первая касалась отсрочки для отцов, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида, причем вне зависимости от количества детей в семье.

«Как правило, отцы в таких семьях являются единственными кормильцами, потому что матери неотлучно за таким ребенком ухаживают, — сказала Нина Останина. — Мы запросили в Министерстве труда и социальной защиты число этих самых отцов. Оказалось, что число таких отцов сегодня — 3054, имеющих на иждивении инвалидов с детства — 12 264 . Нам представляется, что принятие этой поправки будет очень гуманным по отношению к таким семьям». Также Останина предложила предоставить отсрочку от призыва многодетным отцам, которые имеют на иждивении не четверых, а троих и более детей. И заодно поднять верхнюю планку для старшего ребенка до 18 лет .



«Мы получили положительный ответ министра Мантурова о том, что они поддерживают увеличение верхней границы возраста старшего ребенка в многодетной семье», — сказала Останина. И напомнила, что в ходе частичной мобилизации 9 тысяч многодетных отцов были возвращены домой после того как были призваны. Кроме того, Останина предложила ввести отсрочку по мобилизации для тех, кто является единственными детьми одиноких родителей, достигших пенсионного возраста, — для реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении.



Андрей Красов возразил, что поправки обсуждались достаточно долго. И напомнил про первый пакет, за который депутаты уже проголосовали. Оказалось, что в пакете уже была поправка, которая исключила статью, предлагающую изменить положение федерального закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. «Данный вопрос требует серьезной проработки, — сказал Красов. — Мы не отказываемся от права многодетным отцам поступать в мобилизационный людской резерв. Но начнем мы с того, что уточним основания для освобождения от военных сборов для многодетных отцов. А именно — что такое освобождение им предоставляется при условии совместного проживания с детьми. Этой поправкой мы исключаем изменение в положении федерального закона о мобилизационной подготовке».



В итоге поправку о многодетных отцах, отцах детей-инвалидов и единственных детях одиноких пенсионеров отклонили.

Вторую поправку представил депутат Андрей Алехин. Он напомнил про директиву генштаба о том, что от мобилизации освобождаются отцы трех (а не четырех) детей в возрасте до 16 лет . Но при этом в законе о мобилизационной подготовке, как и в законопроекте, который депутаты обсуждали 25 июля, по-прежнему говорится, что для освобождения от мобилизации надо иметь не меньше четырех детей. «В итоге военкоматы руководствуются не директивой генштаба, законом, и на их сторону встают прокуратура и суд, — сказал Алехин. — Да, Минобороны в индивидуальном порядке снимает эти вопросы. Но, если принять поправку, этого не надо будет делать. Предлагаю внести изменения в статью 18 закона, что от мобилизации освобождаются граждане, имеющие на иждивении трех и более детей, причем в возрасте не до 16, а до 18 лет ».



Для убедительности Алехин напомнил о демографии: только в Омской области в 2022 году население сократилось на 20 тысяч человек.

Андрей Красов в ответ повторил то же самое, что говорил Останиной — про «поправку номер два в таблице номер один». «Вопросы, которые мы хотели внести, требуют дополнительной проработки. Просьба к коллегам не поддерживать данную поправку», — сказал Красов.



Перед заключительным голосованием в третьем чтении депутат Олег Нилов выразил удивление, что в зале так много говорят про многодетных отцов, в то время как в стране есть прямо-таки непаханое поле потенциальных призывников.

«Например, миллионы наших сограждан, которые за последние 10 лет получили российское гражданство, — сказал Олег Нилов. — А они в армии не служили, поэтому призыву не подлежат. О, как хорошо! Смотрите, сколько таксистов по стране возит. Они не нужны в армии сегодня? Пусть и они послужат. В Израиле, например, в армии не послужил — гражданство не получишь».



Развивать эту тему депутаты не стали.

Чтобы закончить дискуссии, на трибуну вновь поднялся Андрей Картаполов. И признался, что за 40 лет службы в армии привык ничему не удивляться. Но коллеги-депутаты заставляют его удивляться снова и снова.

«Коллеги говорят: давайте не будем будоражить наших избирателей, — возмутился Картаполов. — Но мы сами их будоражим. Зачем было перечислять все поправки, которые вы когда-то вносили? Напомню цель и суть принимаемых сегодня поправок. Первое — наведение порядка в системе воинского учета. Второе — минимизация личного общения граждан и военкоматов за счет применения. Третье — уклонисты от призыва не должны быть в более привилегированном положении, чем обычные граждане. Вы хотите голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистам и даете уклонистам возможность стать повторными героями взятия Верхнего Ларса».



Затем Картаполов выдал фразу, после которой депутаты молча и слаженно приступили к голосованию.



«Поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации очень чувствительны. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, — сказал Картаполов. — Этой большой войной уже попахивает. А мы всё смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. На этом можно обсуждение закончить».

Закон приняли 349 голосами из 369 присутствующих депутатов. 19 парламентариев воздержались. Против решился проголосовать только один.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»