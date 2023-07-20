Новые штрафы для уклонистов: как ужесточилась ответственность за неявку в военкоматы

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В России завершилась весенняя призывная кампания. С 15 июля на военную службу были направлены 147 тысяч человек. Но не за горами осенний призыв, который пройдет уже по новым законам и с многотысячными штрафами за нарушения. Поправки в КоАП либо уже приняты, либо оперативно разрабатываются и рассматриваются Госдумой. О том, какие методы борьбы с уклонистами заработают этой осенью, — в материале «Фонтанки».



Штраф за неявку по повестке без уважительной причины В Госдуме стремительно проходит все законодательные процедуры проект, ужесточающий ответственность по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Сейчас по ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Однако депутаты хотят увеличить размер наказания за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей.

До 20 тысяч за несообщение о вступлении в брак На сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей предлагают штрафовать военнообязанных, которые вовремя не сообщили военкомату об изменении семейного положения, образования, места работы и проживания. Поправки могут вступить в силу уже 1 октября 2023 года.

Штраф для тех, кто не содействует военкоматам в период мобилизации Депутаты вводят новую статью в КоАП 19.38, которая предполагает ответственность за неоказание содействия военкоматам при мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. До 400 тысяч — за непредставление списков тех, кто встает на учет в 17 лет Согласно предложенным поправкам, в России ужесточат ответственность за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (в 17 лет). Штраф составит для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (сейчас действует штраф до 3 тыс. рублей для должностных лиц).

До 400 тыс. рублей — за то, что не оповестили о вызове в военкомат С октября власти хотят ввести ответственность за неоповещение граждан о вызове военкомата при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов от военкоматов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову военкомата. Штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Уклонение от медосвидетельствования За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии повышается штраф, который составит от 15 до 25 тысяч рублей (сейчас от 500 до 3 тыс. рублей).

Не сядешь за руль, пока не сходишь в военкомат С 11 июля вступил в силу приказ МВД, который позволяет ограничивать право садиться за руль тем, кто не явился в военкомат без уважительной причины. Напомним, уважительными причинами считаются: заболевание, тяжелое состояние родных и другие, признанные уважительными призывной комиссией. Ловить неявившихся будут с помощью единого реестра военнообязанных, который заработает осенью. Подробнее читайте в материале «Фонтанки». Электронные повестки В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий оповещать военнообязанных о призыве электронно. При этом электронная повестка будет считаться врученной с момента ее опубликования в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Также повестки будут присылать в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестку не вручили в письменной или электронной форме, она все равно будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Временные ограничения Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат. Если спустя 20 дней со дня вручения повестки гражданин не явился в военкомат, то ему могут запретить регистрировать ИП, транспортные средства, недвижимость. Также военнообязанному могут отказать в выдаче кредита. На региональном уровне можно вводить дополнительные меры, например, ограничивать выплаты, льготы и другие меры поддержки.

Обязанность являться без повестки Если гражданин подлежит призыву, но не получил повестку, он обязан в двухнедельный срок с начала следующего призыва лично явиться в военкомат.

Единый реестр военнообязанных С октября 2023 года в России должен заработать единый реестр сведений о военнообязанных — под эту категорию попадают и те, кто встает на учет впервые (в 17 лет), и те, кто уже состоит. В реестре будут собраны паспортные данные граждан, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес места жительства, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья. Разработчик реестра — Минцифры.

На основании базы данных будет создан реестр врученных повесток. Там будут публиковаться копии документов, в которых указывается дата отправки и вручения повестки. Военнообязанные смогут получить доступ к реестру через личный кабинет на госуслугах и при обращении в МФЦ.