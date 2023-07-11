Нас догонят. Почему уклонистов больше не пустят за руль и как будут работать новые ограничения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО Поделиться Поделиться





11 июля вступил в силу приказ МВД, позволяющий сотрудникам ГИБДД ограничивать право на управление автомобилем для тех, кто игнорирует повестки из военкоматов. О том, что грозит не служившим, как не попасть под колеса новых правил и не лишиться своих, — объясняет «Фонтанка».



Что случилось В мае в Минцифры сообщили о том, что реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву. Целью реестра называют систематизацию сведений о гражданах, состоящих на воинском учете. Повестки будут приходить онлайн, а для постановки на воинский учет больше не нужно будет приходить в военкомат — в реестр будут попадать автоматически.



Напомним, что закон также вводит ряд ограничений для граждан, которые оповещение о повестке получили, но в военкомат спустя 20 дней без уважительной причины не явились. Нарушителям могут запретить регистрировать ИП, транспортные средства и недвижимость, отказать в выдаче кредита, а теперь еще и ограничить право на управление транспортным средством.



Как решили опешеходить уклонистов Соответствующий приказ МВД разработало в начале июня. 3 июня текст документа опубликовали в «Российской газете». Под ограничения попадают как те, кто уже состоит на воинском учете, так и те, кто от оформления в военкомате воздержался, в том числе и 17-летние юноши, которые только-только познакомились с военкомом.

С 11 июля приказ вступил в силу. Теперь тем, кто не придет в военкомат по повестке по истечении установленного законом срока, в теории могут ограничить право управления машиной. Правда, повторимся, сам реестр военнообязанных заработает только к осеннему призыву, а именно туда будут изначально вноситься решения об ограничениях.



Уважительная причина — это какая? Чтобы не попасть под ограничения, можно доказать, что за 20 дней не удалось добраться до военкомата по уважительной причине. К ним по статье 7 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» относятся:

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);



иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Подтверждающими документами могут быть листок нетрудоспособности, медицинская справка о нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие заболевание или смерть близкого родственника, документ из органа местного самоуправления и так далее.

Если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине пользователь не смог, можно будет сообщить об этом на «Госуслугах».



Как будет работать система Если через 20 дней после получения повестки лично в руки, заказным письмом или на «Госуслугах» не явиться в военкомат, то придется ходить пешком. Решение об ограничении права на вождение будет внесено в единый реестр воинского учета.

В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация вносится «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. С этого момента права уклониста считаются недействительными. Как пообещали в ведомстве, информационная база будет обновляться ежедневно.



По новым правилам, по факту неявки в военкомат также могут запретить сдавать экзамены в автошколе и продлевать действие водительских удостоверений. Об этом рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников: «У нас интегрированная база данных. Мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной информационной системе. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия».



Как вернуться за руль Есть два варианта, как вернуть себе права. Первый и самый очевидный — явиться в военкомат.

Второй — написать жалобу и доказать, что водитель на деле никакой не уклонист и требование о явке исполнять был не обязан. Например, если военнообязанный имеет право на отсрочку, но повестку таки получил, ее можно будет обжаловать на «Госуслугах», приложив необходимые документы.



Обращения будут рассматривать не военкомы, а региональные призывные комиссии, которые возглавляют главы субъектов. Возможность отстоять свои права в судебном порядке также остается.

Если решение о штрафных санкциях для водителя все-таки отменят, то ограничения должны снять не позже чем за сутки.

Что грозит автомобилистам-уклонистам, которые за руль все-таки сели Выявить факт того, что обладатель повестки в военкомат не явился и попал под ограничения, смогут инспекторы ГИБДД — когда остановят автомобилиста и попросят предъявить документы. Тогда-то и может вскрыться, что права недействительны.

Адвокаты уверены, что в таком случае водителю грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав. Как объяснил Сергей Жорин для Autonews, порядок будет следующий: если автомобилиста остановили и нарушение выявили, то его отстраняют от управления транспортным средством и накладывают взыскание.



Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП, за управление транспортным средством водителю, лишенному прав, грозит штраф 30 тысяч рублей, или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Какие еще изменения введут на российских дорогах Глава ГИБДД Михаил Черников также рассказал, что правительство готовит постановление об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов. С 2021 года цифровые удостоверения доступны в приложении «Госуслуги.Авто» — пользователи получают QR-код как электронную версию водительских прав.



Однако пока обязанность носить с собой бумажную версию удостоверения сохранялась. По словам Черникова, цифровизация водительских прав позволит инспекторам «проверять документы более достоверно и тщательно». Иными словами, если QR-коды станут альтернативой или даже заменой бумажных удостоверений, то уличить тех же уклонистов станет проще.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

