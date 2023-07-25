Картаполов: протестовавшие против повышения призывного возраста сенаторы передумали

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов с трибуны Госдумы рассказал сомневающимся в том, что нужно увеличивать возраст призыва до 30 лет, что выступавшие против этого сенаторы передумали. Об этом он сообщил на обсуждении проекта закона 25 июля.



«Насколько известно, представители Совета Федерации, которые высказались против проекта о повышении призывного возраста, изменили свое мнение», — заявил парламентарий.

Несколько дней назад, 21 июля, между Госдумой и Советом Федерации неожиданно возникла заочная дискуссия. Тогда сенатор Андрей Клишас заявил: «Полностью согласен с коллегой-сенатором Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу».