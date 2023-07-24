Госдума повысит штрафы за неявку в военкомат без причины. Но не так сильно, как хотели изначально

Максимальный штраф за неявку в военкомат без уважительной причины может составить до
В рекомендованной к принятию поправке указано, что автором поправки является депутат Николай Брыкин — член профильного парламентского комитета по госстроительству и законодательству.
Поправка предлагает изложить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) в редакции, согласно которой «неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет», будет грозить штрафом от 10 до
Ранее ТАСС сообщал, что комитет по госстроительству одобрил и рекомендовал к принятию более жесткое наказание — до
В действующей редакции закона неявка без уважительной причины наказывается штрафом на сумму от 500 до 3000 рублей.