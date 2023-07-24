Госдума повысит штрафы за неявку в военкомат без причины. Но не так сильно, как хотели изначально

Максимальный штраф за неявку в военкомат без уважительной причины может составить до 30 тысяч рублей, а не до 50 тысяч . Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять соответствующую поправку во втором чтении. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля , из данных базы законопроекта парламента РФ.



В рекомендованной к принятию поправке указано, что автором поправки является депутат Николай Брыкин — член профильного парламентского комитета по госстроительству и законодательству.

