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    Госдума повысит штрафы за неявку в военкомат без причины. Но не так сильно, как хотели изначально

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    Максимальный штраф за неявку в военкомат без уважительной причины может составить до 30 тысяч рублей, а не до 50 тысяч. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять соответствующую поправку во втором чтении. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля, из данных базы законопроекта парламента РФ.

    В рекомендованной к принятию поправке указано, что автором поправки является депутат Николай Брыкин — член профильного парламентского комитета по госстроительству и законодательству.

    Поправка предлагает изложить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) в редакции, согласно которой «неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет», будет грозить штрафом от 10 до 30 тысяч рублей.

    Ранее ТАСС сообщал, что комитет по госстроительству одобрил и рекомендовал к принятию более жесткое наказание — до 50 тысяч рублей штрафа.

    В действующей редакции закона неявка без уважительной причины наказывается штрафом на сумму от 500 до 3000 рублей.

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