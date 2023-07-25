Грузовик улетел в кювет на «Южном полукольце». Есть погибший и пострадавшие

Полиция Ленинградской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, произошедшем в Гатчинском районе днем 24 июля. Авария унесла жизнь пожилого пассажира.
В 14:04 на 47-м километре федеральной автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 62-летний водитель грузового автомобиля MAN съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там машина опрокинулась.
В результате аварии 72-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы средней тяжести, 64-летний пассажир — тяжелые. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).