«В городе есть свои негодяи». Как «путал след» пропавший польский памятник

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





С Левашовской пустоши, где покоятся тысячи репрессированных в 1930-е годы, исчез мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора. На месте установленной 30 лет назад гранитной глыбы с крестом теперь ровная площадка. Об этом стало известно в воскресенье днем, а в понедельник вечером Смольный назвал официальную версию. И добавил — с монументами не воюем, а вот негодяи есть.



Официальное объяснение пропажи массивного монумента таково: «Один из памятников, установленных на Левашовском кладбище, был облит краской. Потребовалась реставрация».

Фото: Петр Иванов / Wikipedia / CC0 Поделиться Поделиться





Однако история исчезновения памятника полна противоречий, которые прозвучали за прошедшие сутки. Например, директор кладбища Валерий Артёменко говорил про «дерево и приказ свыше», а краска была якобы до них.



«Сначала там краской было намазано или какой-то другой фигней. Кто это сделал, не знаю — мы же тоже не можем десять гектаров оббежать. А потом на следующей день у нас упало сухое дерево — и прямо на крест. Сушняк упал. У нас же тут лес. И получилась такая вот ерундень … Ну это не моё решение [о демонтаже креста], это уже всё сверху. Вы извините, я тут еду за рулём, мне некогда», - сообщил Артёменко в комментарии телеграмм-каналу «Ротонда». После звонка «Фонтанки» он бросил трубку.

Версию с деревом сообщали и генеральному консулу Польши в Петербурге Гжегожу Слюбовски, который лично подтвердил отсутствие памятника в воскресенье, а в понедельник приехал на место возложить цветы. «Администрация кладбища нам сказала, что упало дерево на памятник, - говорил «Фонтанке» Слюбовски. - И даже если дерево упало, то чтобы убирать из-за этого весь памятник... Там ничего вообще не осталось. Администрация говорит, что его увезли на "реновацию". Но снимков никто не делал, и когда его привезут обратно — никто не знает».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», в полицию обращений с Левашовского кладбища по поводу польского мемориала не было. По данным редакции, такой же вопрос руководству кладбища задал и наряд полиции, который тоже услышал про вандализм и приехал поинтересоваться, «а чего к ним то не обращались». Полицейским ответили: это были не вандалы, а дерево.



А до этого руководство кладбища говорило руководителю Центра «Возвращенные имена», историку Анатолию Разумову, который и обнаружил пропажу, что не знает, где находится памятник. Никаких официальных комментариев не было, а впервые версия о вандалах появилась в агентстве ТАСС со ссылкой на «источник в Смольном» поздним вечером в воскресенье .

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что польский памятник на Левашовском кладбище пропал. «Губернатор дал профильным комитетам поручение разобраться в информации, поступившей в СМИ. В ходе разбирательства установлено, что памятный знак стал объектом нападения вандалов. После изучения полученных повреждений было решено отправить его на реставрацию», - говорится в публикации.



«Фонтанке» эту версию нефициально подтверждали. Якобы памятник неделю назад облили краской. Но всё без фамилий, с анонимностью, которая позволяет не брать прямой ответственности за слова, потому что версия про вандалов вызывает логичные вопросы. «Где тогда уголовное дело о вандализме? Где фото? Повреждения настолько серьезны, что все «зачистили» до ровной площадки, увезя многотонную конструкцию? И как-то это совпадает с очередным обострением отношений с Польшей, хотя факт репрессий поляков не подвергается сомнению», - отреагировал депутат ЗакС Борис Вишневский.



Вполне логично и уточнение: почему никто не говорил о вандализме раньше, если нет дела о вандализме, то почему нет хотя бы расследования хулиганства? И какого все же размера должен быть этот тюбик с краской чтобы всю конструкцию весом в пару тонн пришлось оттаскивать куда-то на реставрацию целиком.

Напомним, что это не первый подобный случай на Левашовской пустоши. В феврале посетители заметили, что крест в память о репрессированных украинцах подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам, безвинно убиенным». Работники кладбища тогда говорили: «Вы же понимаете, это не наша инициатива». А власти Петербурга заявляли, что не могут отремонтировать «ничейный» крест за бюджетный счет и ищут его хозяев.



Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В начале июля в Шлиссельбурге в пропали, как писал 47news, доски в память о поляках, которые боролись с царским режимом. В самом музее «Шлиссельбургская крепость «Орешек» тогда не отрицали факт исчезновения памятной таблички. Впрочем, и объяснить, вернут ли, не смогли. Лишь в частных разговорах один из сотрудников учреждения вспомнил о жалобах неких туристов, писавших в комитет по культуре Петербурга. Именно ему по вертикали подведомственно учреждение. Якобы они настаивали на необходимости снять упоминание о тех поляках в связи с враждебной позицией, занятой по отношению к России современниками.

А в январе у бывшей лютеранской кирхи в Приморске снесли памятник финским солдатам на месте их захоронений. Он не нравился некоторым активным местным жителям, но спор был хотя бы в юридической плоскости. И Выборгский городской суд Ленобласти публично признал мемориал самовольной постройкой и постановил снести.



В сообщении пресс-службы Смольного отмечается «Как уже неоднократно говорилось, мы не воюем с монументами, а сохраняем их. Чего, к большому сожалению, нельзя сказать о наших бывших братьях по оружию». Там же добавили, что, «начиная с 1997 года снесено порядка 450 памятников советским солдатам-освободителям Польши» и «из истории пытаются вычеркнуть любые свидетельства о подвигах героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость польского народа».



«Безусловно, в городе, как и в Польше, есть свои негодяи, для которых не существует ничего святого. Здесь важно отличать единичный случай от преднамеренной и целенаправленной политики по уничтожению исторической правды», - отметили в Смольном.



Илья Казаков, «Фонтанка»

