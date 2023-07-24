«В городе есть свои негодяи». Как «путал след» пропавший польский памятник

С Левашовской пустоши, где покоятся тысячи репрессированных в 1930-е годы, исчез мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора. На месте установленной 30 лет назад гранитной глыбы с крестом теперь ровная площадка. Об этом стало известно в воскресенье днем, а в понедельник вечером Смольный назвал официальную версию. И добавил — с монументами не воюем, а вот негодяи есть.
Официальное объяснение пропажи массивного монумента таково: «Один из памятников, установленных на Левашовском кладбище, был облит краской. Потребовалась реставрация».
Однако история исчезновения памятника полна противоречий, которые прозвучали за прошедшие сутки. Например, директор кладбища Валерий Артёменко говорил про «дерево и приказ свыше», а краска была якобы до них.
«Сначала там краской было намазано или какой-то другой фигней. Кто это сделал, не знаю — мы же тоже не можем десять гектаров оббежать. А потом на следующей день у нас упало сухое дерево — и прямо на крест. Сушняк упал. У нас же тут лес. И получилась такая вот ерундень … Ну это не моё решение [о демонтаже креста], это уже всё сверху. Вы извините, я тут еду за рулём, мне некогда», - сообщил Артёменко в комментарии телеграмм-каналу «Ротонда». После звонка «Фонтанки» он бросил трубку.
Версию с деревом сообщали и генеральному консулу Польши в Петербурге Гжегожу Слюбовски, который лично подтвердил отсутствие памятника в воскресенье, а в понедельник приехал на место возложить цветы. «Администрация кладбища нам сказала, что упало дерево на памятник, - говорил «Фонтанке» Слюбовски. - И даже если дерево упало, то чтобы убирать из-за этого весь памятник... Там ничего вообще не осталось. Администрация говорит, что его увезли на "реновацию". Но снимков никто не делал, и когда его привезут обратно — никто не знает».
Как стало известно «Фонтанке», в полицию обращений с Левашовского кладбища по поводу польского мемориала не было. По данным редакции, такой же вопрос руководству кладбища задал и наряд полиции, который тоже услышал про вандализм и приехал поинтересоваться, «а чего к ним то не обращались». Полицейским ответили: это были не вандалы, а дерево.
А до этого руководство кладбища говорило руководителю Центра «Возвращенные имена», историку Анатолию Разумову, который и обнаружил пропажу, что не знает, где находится памятник. Никаких официальных комментариев не было, а впервые версия о вандалах появилась в агентстве ТАСС со ссылкой на «источник в Смольном» поздним вечером в воскресенье .
«В некоторых СМИ появилась информация о том, что польский памятник на Левашовском кладбище пропал. «Губернатор дал профильным комитетам поручение разобраться в информации, поступившей в СМИ. В ходе разбирательства установлено, что памятный знак стал объектом нападения вандалов. После изучения полученных повреждений было решено отправить его на реставрацию», - говорится в публикации.
«Фонтанке» эту версию нефициально подтверждали. Якобы памятник неделю назад облили краской. Но всё без фамилий, с анонимностью, которая позволяет не брать прямой ответственности за слова, потому что версия про вандалов вызывает логичные вопросы. «Где тогда уголовное дело о вандализме? Где фото? Повреждения настолько серьезны, что все «зачистили» до ровной площадки, увезя многотонную конструкцию? И как-то это совпадает с очередным обострением отношений с Польшей, хотя факт репрессий поляков не подвергается сомнению», - отреагировал депутат ЗакС Борис Вишневский.
Вполне логично и уточнение: почему никто не говорил о вандализме раньше, если нет дела о вандализме, то почему нет хотя бы расследования хулиганства? И какого все же размера должен быть этот тюбик с краской чтобы всю конструкцию весом в пару тонн пришлось оттаскивать куда-то на реставрацию целиком.
Напомним, что это не первый подобный случай на Левашовской пустоши. В феврале посетители заметили, что крест в память о репрессированных украинцах подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам, безвинно убиенным». Работники кладбища тогда говорили: «Вы же понимаете, это не наша инициатива». А власти Петербурга заявляли, что не могут отремонтировать «ничейный» крест за бюджетный счет и ищут его хозяев.
В начале июля в Шлиссельбурге в пропали, как писал 47news, доски в память о поляках, которые боролись с царским режимом. В самом музее «Шлиссельбургская крепость «Орешек» тогда не отрицали факт исчезновения памятной таблички. Впрочем, и объяснить, вернут ли, не смогли. Лишь в частных разговорах один из сотрудников учреждения вспомнил о жалобах неких туристов, писавших в комитет по культуре Петербурга. Именно ему по вертикали подведомственно учреждение. Якобы они настаивали на необходимости снять упоминание о тех поляках в связи с враждебной позицией, занятой по отношению к России современниками.
А в январе у бывшей лютеранской кирхи в Приморске снесли памятник финским солдатам на месте их захоронений. Он не нравился некоторым активным местным жителям, но спор был хотя бы в юридической плоскости. И Выборгский городской суд Ленобласти публично признал мемориал самовольной постройкой и постановил снести.
В сообщении пресс-службы Смольного отмечается «Как уже неоднократно говорилось, мы не воюем с монументами, а сохраняем их. Чего, к большому сожалению, нельзя сказать о наших бывших братьях по оружию». Там же добавили, что, «начиная с 1997 года снесено порядка 450 памятников советским солдатам-освободителям Польши» и «из истории пытаются вычеркнуть любые свидетельства о подвигах героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость польского народа».
«Безусловно, в городе, как и в Польше, есть свои негодяи, для которых не существует ничего святого. Здесь важно отличать единичный случай от преднамеренной и целенаправленной политики по уничтожению исторической правды», - отметили в Смольном.
Илья Казаков, «Фонтанка»