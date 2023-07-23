По факту гибели военкора Журавлева и обстрела журналистов возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Запорожской области. Об этом вечером 23 июля сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, трагический инцидент произошел 22 июля в районе села Пятихатка Запорожской области. СК считает, что удар по журналистам был целенаправленным. Под него попали погибший Ростислав Журавлев (РИА Новости) и получившие ранения корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Причастных к произошедшему, как и обстоятельства следствию еще предстоит установить.
Отмечается также, что погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде, медали «Доблесть и отвага».
Днем 22 июля Минобороны России сообщало, что удар был нанесен кассетными боеприпасами. В тот момент группа журналистов готовила материал об их применении ВСУ для ударов по Запорожской области.