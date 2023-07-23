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    По факту гибели военкора Журавлева и обстрела журналистов возбуждено уголовное дело

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    24 комментария

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Запорожской области. Об этом вечером 23 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    По версии следствия, трагический инцидент произошел 22 июля в районе села Пятихатка Запорожской области. СК считает, что удар по журналистам был целенаправленным. Под него попали погибший Ростислав Журавлев (РИА Новости) и получившие ранения корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Причастных к произошедшему, как и обстоятельства следствию еще предстоит установить.

    Отмечается также, что погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде, медали «Доблесть и отвага».

    Днем 22 июля Минобороны России сообщало, что удар был нанесен кассетными боеприпасами. В тот момент группа журналистов готовила материал об их применении ВСУ для ударов по Запорожской области.

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    Комментарии 24

    Гость24 Июл 2023 в 01:33
    Насколько знаю, посмертно нельзя судить даже военкоров.
    +1−0
    Гость24 Июл 2023 в 01:09
    что кому-то интересен такой изгой. он умер, так что нет смысла даже вспоминать о нем.
    +0−0
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