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    Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу

    Сможете отдохнуть на природе, не нарушив закон?

    4499
    34 комментария
    Поход в лес может обернуться реальным сроком, если не знать эти правила
    Поход в лес может обернуться реальным сроком, если не знать эти правилаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Лето — отличное время для отдыха на природе. Многие жители городов выбираются в лес, чтобы пожарить шашлыки, собрать грибы да ягоды, или просто побродить меж деревьев, слушая пение птиц. Но не всё так просто: мало кто задумывается о том, что невинный поход по грибы может обернуться административным или уголовным наказанием. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы что можно делать в лесу, а что нельзя.

    Собрав веселую компанию и прихватив мангал с маринованным мясом, вы направились в лес на поиски укромного местечка. Где разведете огонь?

    Подходящее место нашли, осталось развести огонь. Можно ли наломать сухих веток в лесу?

    Гуляя по лесу, вы увидели красивый кустарник, который отлично бы смотрелся в саду вашей бабушки. Можно ли его выкопать и забрать с собой?

    Гуляя по лесу, вы нашли странный красивый гриб, что будете делать?

    Представим, что у вас есть любимое место в лесу, и в один прекрасный день вы решили его облагородить: посадить несколько кустиков для красоты. Можно ли это сделать?

    Остановившись на пикник, вам захотелось включить музыку, к тому же зря что ли вы брали с собой колонку. Разрешено ли слушать музыку в лесу?

    Вот вы вновь вышли на тихую охоту. Вдруг на вас выскакивает мужчина, кричит, что это его земля, и выгоняет вас. Имеет право?

    Проверим, готовы ли вы ко встрече со змеей: заметив грибы у трухлявого пня, что будете делать сначала?

    А если на тропинку перед вами выползла змея, что будете делать?

    Змея все-таки вас укусила, что будете делать?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу

    Поход в лес может обернуться для вас большими неприятностями

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу

    Вы в целом знаете что можно и что нельзя делать в лесу

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу

    С таким опытным лесником точно ничего не случится!

    Поделитесь результатом

    Поход в лес может обернуться реальным сроком, если не знать эти правила
    Поход в лес может обернуться реальным сроком, если не знать эти правилаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 34

    Свободу Лёхе!23 Июл 2023 в 10:07
    Сочинение на тему.. "Каким бы я хотел быть в лесу (или - лесе?)), впрочем, не так уж и важно..)" - Что-то оробел ты!..) - Господи, ну разумеется, мишку бы я за ухо схватил, со словами..: Ну-ка, показывай, кто тебя тут обижает! ) - Дальше? ) - Отпустил бы ухо его..) - Так он же ни на кого не показал! - Так ведь, он таких и не знает, кто бы мог его обидеть..)
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 10:04
    "Итак, мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас, — мы чемпионы мира по санкциям, которые мы налагаем на собственных граждан. Нигде в мире нет такого количества административной и уголовной ответственности, потому что на каждую проблему, реальную или мнимую, мы отвечаем тем, что мы вносим поправки в Административный и Уголовный кодекс."

    (C) Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
    +4−0
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