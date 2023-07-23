Лето — отличное время для отдыха на природе. Многие жители городов выбираются в лес, чтобы пожарить шашлыки, собрать грибы да ягоды, или просто побродить меж деревьев, слушая пение птиц. Но не всё так просто: мало кто задумывается о том, что невинный поход по грибы может обернуться административным или уголовным наказанием. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы что можно делать в лесу, а что нельзя.
Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу
Сможете отдохнуть на природе, не нарушив закон?
23 июля 2023, 07:54
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Поход в лес может обернуться для вас большими неприятностями
Вы в целом знаете что можно и что нельзя делать в лесу
С таким опытным лесником точно ничего не случится!