Сорвал гриб — получил срок: проверьте, знаете ли вы, что можно и что нельзя делать в лесу

Лето — отличное время для отдыха на природе. Многие жители городов выбираются в лес, чтобы пожарить шашлыки, собрать грибы да ягоды, или просто побродить меж деревьев, слушая пение птиц. Но не всё так просто: мало кто задумывается о том, что невинный поход по грибы может обернуться административным или уголовным наказанием. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы что можно делать в лесу, а что нельзя.