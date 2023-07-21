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    Небесный портал раскрылся над Крымом

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    10 комментариев

    Необычное небесное явление наблюдали в Крыму на трассе «Таврида». Облака расступились так, что солнечные лучи, будто прожектором, осветили дорогу. Так в фильмах изображают прибытие НЛО или обращённый на Землю взор Бога. Видео публикует 21 июля канал «Жесть Крым — Симферополь — Севастополь».

    Жесть Крым • Симферополь

    В Петербурге похожую картину наблюдали в один из самых темных дней года — 28 декабря.

    Крым в последнее время часто попадает в новости. Его обстреливают. 17 июля на Крымском мосту был теракт, в результате взрыва погибла семейная пара. 19 июля трассу «Таврида» перекрыли больше чем на сутки из-за масштабного пожара со взрывами боеприпасов на военном полигоне.

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    КрымКрасивое небоНебесные явленияОблакаНеобычные облака
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    Комментарии 10

    triton197721 Июл 2023 в 13:14
    Впечатляюще)) Но на уже и не совсем современных мобило-андроидах такое количество "оперативных фильтров", что видео-красоты можно в любой момент делать, особо творчески "не-напрягаясь")))
    +0−1
    Гость21 Июл 2023 в 13:10
    как же любят у нас Крым, любо дорого на комментарии посмотреть (нет)
    +1−0
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