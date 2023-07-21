Небесный портал раскрылся над Крымом

Необычное небесное явление наблюдали в Крыму на трассе «Таврида». Облака расступились так, что солнечные лучи, будто прожектором, осветили дорогу. Так в фильмах изображают прибытие НЛО или обращённый на Землю взор Бога. Видео публикует 21 июля канал «Жесть Крым — Симферополь — Севастополь».
В Петербурге похожую картину наблюдали в один из самых темных дней года — 28 декабря.
Крым в последнее время часто попадает в новости. Его обстреливают. 17 июля на Крымском мосту был теракт, в результате взрыва погибла семейная пара. 19 июля трассу «Таврида» перекрыли больше чем на сутки из-за масштабного пожара со взрывами боеприпасов на военном полигоне.