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    Песков: Путин пока не принял решение лично присутствовать на саммите G20 в Индии

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    Президент России Владимир Путин пока не принял решение очно участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Об этом 20 июля сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ариндам Багчи, представитель министерства иностранных дел Индии, которая с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати, ранее сообщал, что приглашения направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что лидеры всех стран приедут лично. В 2022 году российскую делегацию на форуме лидеров «двадцатки» в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) по видеосвязи. Лично присутствовать на саммите будет также Сергей Лавров.

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