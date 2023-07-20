Песков: Путин пока не принял решение лично присутствовать на саммите G20 в Индии

Президент России Владимир Путин пока не принял решение очно участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Об этом 20 июля сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Ариндам Багчи, представитель министерства иностранных дел Индии, которая с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати, ранее сообщал, что приглашения направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что лидеры всех стран приедут лично. В 2022 году российскую делегацию на форуме лидеров «двадцатки» в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

