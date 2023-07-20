Ритуалы на могилах и пропавшая позолота. Петербургские музейщики — о росте вандализма

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

В Музее городской скульптуры бьют тревогу: в Петербурге растет уровень вандализма. Специалисты просят горожан и туристов поберечь бюджетные деньги и перестать ковырять попы сфинксам. А еще не счищать с памятников позолоту, ведь продать её все равно не выйдет.



Сфинксов с Египетского моста вернули с реставрации только в декабре 2022 года. Работы по восстановлению длились больше трех месяцев. Скульптуры очистили, обработали от коррозии, позолотили детали и покрасили в цвет оксидированной бронзы. Все великолепие обошлось почти в 5 млн рублей. Для реставрации, кстати, цена совсем не удивительная. Как объяснила «Фонтанке» старший научный сотрудник Музея городской скульптуры и хранитель коллекции памятников Надежда Ефремова, в таких вопросах речь в любом случае идет о миллионах.



Повторять весь процесс планировали не раньше чем лет через десять, но уже в июне на одном из сфинксов заметили повреждение. Покрытие отошло от скульптуры аккурат возле пятой точки. В Музее городской скульптуры заключили, что характер у скола механический: «Не возьмемся сказать, чем конкретно они (повреждения. — Прим. ред.) были нанесены. Ботинком, рукой, чем угодно. К сожалению, постаменты низкие, транспорта и людей там очень много. Эти сфинксы — одни из самых "затроганных"».

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пострадавшего обещали подлатать до конца лета — это срок конца сезона реставрационных работ. Для этого, скорее всего, придется запрашивать допфинансирование. Как это обычно и бывает в государственных организациях, бюджет в Музее городской скульптуры расписан сразу на год вперед. Дыра на покрытии памятника, как убедился фотограф «Фонтанки», тем временем расширяется. К августу она непременно в размерах ещё прибавит. Кстати, сосед сфинкса на другом берегу Фонтанки тоже успел пострадать: у него скол появился ближе к спине.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«К середине этого года мы почти подошли к цифре всего 2022-го по количеству актов вандализма. В прошлом году их было 32, в этом — уже 22», — рассказывают в пресс-службе музея. В статистику вошли случаи с граффити, следами краски, царапинами и другими повреждениями красочного слоя.



Хранитель коллекции Надежда Ефремова сетует, что в Петербурге уже нет того трепетного отношения к памятникам, которое помогло сохранить их до наших дней: «Война началась 22 июня [1941 года], а 25 июня музей уже получил директиву о срочном укрытии памятников в городе. Все сотрудники музея получили предписания, куда ехать, чтобы получить необходимые строительные материалы. А Медный всадник? Ещё со времен Александра I сохранилась легенда о том, что, пока он стоит на своем месте, ни один вражеский солдат не войдет в город». Во время исторического экскурса сотрудница вспоминает и о конях Клодта на Аничковом мосту: «Для многих горожан конец войны был ознаменован тем, что 2 июня 1945 года кони вернулись на Аничков мост. Тогда люди окончательно поняли, что война закончилась».

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В декабре 2022 года с реставрации возвратили не только сфинксов с Египетского моста, но и львов, которые стоят на Адмиралтейской набережной. Со стороны этого не увидеть, но спина одного из них спустя полгода уже пробита. «Они создают впечатление таких мощных львов, но на самом деле они очень хрупкие. Внутри львы полые и не имеют никаких опор. Выколотная медь, из которой они сделаны, в толщину от 3 до 5 миллиметров. Почти как листок бумаги», — объясняет Надежда Ефремова.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Повреждение обнаружили после «Алых парусов». Специалисты допускают, что льва могли пробить и случайно. Например, бутылкой или каким-то другим предметом. А вот граффити, например, на волю случая уже не спишешь. Чаще всего надписи появляются на постаментах, до которых легко дотянуться. Специальные антивандальные покрытия спасают не всегда: дело в особенностях материала. Постамент тех же коней Клодта сделан из кованого гранита, который отличают мелкие насечки. В итоге краска забивается в поры камня и удалить её можно только с помощью специального компрессора и после многих часов работы.

Неслучайно и исчезновение позолоты. Её, по словам специалистов, счищают в надежде на перепродажу. Разочарование поджидает вандалов сразу же: «Сусальное золото тоньше человеческого волоса. Оно превращается в стружку, мусор. Для чего? Совершенно бессмысленный акт. Обнаженная поверхность не защищена, значит, памятник снова ждет реставрация. Выбор у нас невелик. Мы должны что-то предпринимать — или смотреть, как памятники разрушаются на наших глазах».



Отдельная боль музейщиков — натирание выступающих частей скульптур «на счастье». Стертые до блеска носы и ботинки — это и истончение металла, и утрата авторской проработки. Хранитель коллекции объясняет, что такая примета в итоге приводит к разрушению памятников: «Самая надежная защита металла — это естественная патина (покрытие, которое образуется под воздействием естественной окружающей среды и способно защитить авторский металл. — Прим. ред.). Когда она удаляется, на этот светлый участок попадают кислотные дожди, гуано, другие загрязнения. И сам металл не может себя защитить, поверхность начинает разъедать, развиваются процессы коррозии». Такие памятники тоже реставрируют, но на особо любимых туристами скульптурах искусственная патина может исчезнуть уже через несколько часов.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Натертые на счастье скульптуры встречаются даже на охраняемых территориях. Например, в Некрополе мастеров искусств, который тоже является частью Музея городской скульптуры. Особенно посетители жалуют ножку ангела на захоронении Петра Чайковского. Начальник отдела мемориальной скульптуры Дарья Залешина рассказывает, что тереть ногу стали только с 2019 года. Виной всему, вероятно, какая-то новая городская легенда.

В черепа посетители с завидной регулярностью засовывают монеты. В музее просят этого не делать: они ржавеют и портят металл Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Любителей мистики сюда вообще так и тянет: то ювелирные изделия на какое-нибудь надгробие подкинут, то фотографию с прожженными глазами оставят. Как предполагает хранитель некрополя, все эти артефакты связаны с некими ритуалами. Тренд на магическое наметился после серии «Битвы экстрасенсов», снятой в музее тайком. Впрочем, находки хотя и жуткие, экспонатам вреда не несут. По крайней мере, ничего потом не нужно восстанавливать.

